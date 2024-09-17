Новый роман Виктора Пелевина «Круть» выйдет 3 октября
Новый роман писателя Виктора Пелевина получил название «Круть». Книга поступит в продажу вечером 3 октября во всех книжных магазинах страны, предзаказ романа стартовал 17 сентября. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель книжного сервиса «Букмейт».
Книга в электронном виде и аудиоформате появится в подписке «Яндекс Плюс» в «Букмейте» и на сервисе цифровых книг «Литрес» в формате поштучной покупки.
Согласно аннотации, в центре сюжета баночный оперативник «Transhumanism Inc. (организация признана нежелательной на территории РФ)», который должен разобраться с опасностью, нависшей над планетой после того, как имплант-коррекция «Открытого Мозга» превратила женщин в доминантный гендер. «Как связаны разрушенный Светом ад и Мезозой? Что такое магия высших духов? Почему древнее зло нашло себе новое воплощение в сибирской ветроколонии? Причем здесь могила Париса, демон Ахилла и в чем тайна зловещей Варвары Цугундер, которую куры-заточницы считают своим ментором уже сотни лет?» – говорится в описании.
Прошлый роман Пелевина «Путешествие в Элевсин» вышел 29 сентября 2023 г. В центре сюжета начальник службы безопасности Transhumanism inc. адмирал-епископ Ломас, который для предотвращения катастрофы посылает лучшего баночного оперативника в пространство Roma-3 – нейросетевую симуляцию Рима третьего века для клиентов корпорации. Там тайну заговора стережет хозяин Рима – кровавый и порочный император Порфирий.