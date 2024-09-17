Новый роман Виктора Пелевина «Круть» выйдет 3 октября

Согласно аннотации, в центре сюжета баночный оперативник «Transhumanism Inc. (организация признана нежелательной на территории РФ)», который должен разобраться с опасностью, нависшей над планетой после того, как имплант-коррекция «Открытого Мозга» превратила женщин в доминантный гендер. «Как связаны разрушенный Светом ад и Мезозой? Что такое магия высших духов? Почему древнее зло нашло себе новое воплощение в сибирской ветроколонии? Причем здесь могила Париса, демон Ахилла и в чем тайна зловещей Варвары Цугундер, которую куры-заточницы считают своим ментором уже сотни лет?» – говорится в описании.