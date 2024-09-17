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Новый роман Виктора Пелевина «Круть» выйдет 3 октября

Ведомости

Новый роман писателя Виктора Пелевина получил название «Круть». Книга поступит в продажу вечером 3 октября во всех книжных магазинах страны, предзаказ романа стартовал 17 сентября. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель книжного сервиса «Букмейт».

Книга в электронном виде и аудиоформате появится в подписке «Яндекс Плюс» в «Букмейте» и на сервисе цифровых книг «Литрес» в формате поштучной покупки.

Согласно аннотации, в центре сюжета баночный оперативник «Transhumanism Inc. (организация признана нежелательной на территории РФ)», который должен разобраться с опасностью, нависшей над планетой после того, как имплант-коррекция «Открытого Мозга» превратила женщин в доминантный гендер. «Как связаны разрушенный Светом ад и Мезозой? Что такое магия высших духов? Почему древнее зло нашло себе новое воплощение в сибирской ветроколонии? Причем здесь могила Париса, демон Ахилла и в чем тайна зловещей Варвары Цугундер, которую куры-заточницы считают своим ментором уже сотни лет?» – говорится в описании.

Прошлый роман Пелевина «Путешествие в Элевсин» вышел 29 сентября 2023 г. В центре сюжета начальник службы безопасности Transhumanism inc. адмирал-епископ Ломас, который для предотвращения катастрофы посылает лучшего баночного оперативника в пространство Roma-3 – нейросетевую симуляцию Рима третьего века для клиентов корпорации. Там тайну заговора стережет хозяин Рима – кровавый и порочный император Порфирий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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