Познер вернется на «Первый канал» с новым шоу
Ведущий Владимир Познер вернется в эфир «Первого канала» с новым шоу «Турецкая тетрадь». Об этом сообщил на презентации нового сезона гендиректор канала Константин Эрнст, передает корреспондент «Ведомостей».
В эфир «Первого канала» также вернется программа «Пусть говорят». Ее ведущим останется Дмитрий Борисов.
С ноября 2008 г. на «Первом канале» выходила авторская передача «Познер». С началом спецоперации на Украине в 2022 г. программу перестали показывать. После этого Познер и телеведущий Иван Ургант, чья программа «Вечерний Ургант» тоже перестала выходить на «Первом канале», провели в разных странах серию выступлений-воспоминаний по прошлым совместным съемкам.
В интервью Forbes Познер сообщил, что он отказался от предложений работать в западных СМИ, поскольку они выдвигали требования комментировать политику и президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал журналиста человеком с последовательной гражданской позицией и убежденным патриотом своей страны.