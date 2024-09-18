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Познер вернется на «Первый канал» с новым шоу

Ведомости

Ведущий Владимир Познер вернется в эфир «Первого канала» с новым шоу «Турецкая тетрадь». Об этом сообщил на презентации нового сезона гендиректор канала Константин Эрнст, передает корреспондент «Ведомостей».

В эфир «Первого канала» также вернется программа «Пусть говорят». Ее ведущим останется Дмитрий Борисов.

С ноября 2008 г. на «Первом канале» выходила авторская передача «Познер». С началом спецоперации на Украине в 2022 г. программу перестали показывать. После этого Познер и телеведущий Иван Ургант, чья программа «Вечерний Ургант» тоже перестала выходить на «Первом канале», провели в разных странах серию выступлений-воспоминаний по прошлым совместным съемкам.

В интервью Forbes Познер сообщил, что он отказался от предложений работать в западных СМИ, поскольку они выдвигали требования комментировать политику и президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал журналиста человеком с последовательной гражданской позицией и убежденным патриотом своей страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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