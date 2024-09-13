Песков назвал Познера убежденным патриотом своей страны

«Это человек с очень убежденной, последовательной, очень крепкой гражданской позицией. Он может критиковать в чем-то какие-то проявления в нашей стране, что абсолютно нормально, но при этом он остается убежденным патриотом своей страны, тем более в такой момент», – подчеркнул Песков.