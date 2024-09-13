Песков назвал Познера убежденным патриотом своей страны
Журналист Владимир Познер – человек с последовательной гражданской позицией и убежденный патриот своей страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что Познер является мэтром отечественной журналистики и телевидения, его жизненный путь отмечен «очень большими достижениями в его очень сложном ремесле».
«Это человек с очень убежденной, последовательной, очень крепкой гражданской позицией. Он может критиковать в чем-то какие-то проявления в нашей стране, что абсолютно нормально, но при этом он остается убежденным патриотом своей страны, тем более в такой момент», – подчеркнул Песков.
12 сентября Познер в интервью Forbes рассказал, что отказался от предложений работать в западных СМИ, поскольку они выдвигали требования комментировать политику и президента РФ Владимира Путина «определенным образом».
По данным СМИ, у Познера три гражданства: России, Франции и США.