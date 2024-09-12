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Познер рассказал об отказе работать в западных СМИ из-за их условий

Ведомости

Телеведущий Владимир Познер отказался от предложений работать в западных СМИ, поскольку они выдвигали требования комментировать политику и президента РФ Владимира Путина. Об этом советский и российский журналист рассказал в интервью Forbes.

«Были предложения [о работе от западных каналов]. Я не стану называть конкретно, но они были, и не в одной стране. Но условие! А условие такое: "Вы должны поначалу высказаться по поводу Путина и по поводу политики", причем определенным образом. Я сказал: «Слушайте, это же не журналистика, это совсем другое», – рассказал Познер. Не согласившись с такими требованиями, журналист отказался от предложений.

С ноября 2008 г. на «Первом канале» выходила авторская передача «Познер». После начала российской спецоперации на Украине в 2022 г. программу перестали показывать. После этого Познер и телеведущий Иван Ургант, чья программа «Вечерний Ургант» тоже перестала выходить на «Первом канале», провели в разных странах серию выступлений-воспоминаний по прошлым совместным съемкам. В конце мая депутаты от нидерландской «Народной партии за свободу и демократию» Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс потребовали разъяснений от властей Нидерландов по поводу выступления «российских пропагандистов». Депутаты утверждали, что работы Познера и Урганта имеют ярко выраженное пророссийское звучание, кроме того, они вели передачу на телеканале, который бойкотировал ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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