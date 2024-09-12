Познер рассказал об отказе работать в западных СМИ из-за их условий
Телеведущий Владимир Познер отказался от предложений работать в западных СМИ, поскольку они выдвигали требования комментировать политику и президента РФ Владимира Путина. Об этом советский и российский журналист рассказал в интервью Forbes.
«Были предложения [о работе от западных каналов]. Я не стану называть конкретно, но они были, и не в одной стране. Но условие! А условие такое: "Вы должны поначалу высказаться по поводу Путина и по поводу политики", причем определенным образом. Я сказал: «Слушайте, это же не журналистика, это совсем другое», – рассказал Познер. Не согласившись с такими требованиями, журналист отказался от предложений.
С ноября 2008 г. на «Первом канале» выходила авторская передача «Познер». После начала российской спецоперации на Украине в 2022 г. программу перестали показывать. После этого Познер и телеведущий Иван Ургант, чья программа «Вечерний Ургант» тоже перестала выходить на «Первом канале», провели в разных странах серию выступлений-воспоминаний по прошлым совместным съемкам. В конце мая депутаты от нидерландской «Народной партии за свободу и демократию» Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс потребовали разъяснений от властей Нидерландов по поводу выступления «российских пропагандистов». Депутаты утверждали, что работы Познера и Урганта имеют ярко выраженное пророссийское звучание, кроме того, они вели передачу на телеканале, который бойкотировал ЕС.