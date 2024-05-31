В Нидерландах потребовали разъяснений после выступления Урганта и Познера

Шоу «Путешествия Познера и Урганта» состоялось в Амстердаме 28 мая. Депутаты обращают внимание, что сайт с анонсом выступления – русскоязычный, а сам спектакль шел на русском языке. В связи с этим они задаются вопросом, было ли выступление Познера и Урганта предназначено для русских в Нидерландах и был ли риск того, что шоу «будет способствовать (неявно или явно) распространению российской дезинформации и российского нарратива».