В Нидерландах потребовали разъяснений после выступления Урганта и Познера
Нидердандские депутаты от «Народной партии за свободу и демократию» Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс адресовали 11 вопросов государственному секретарю по вопросам образования, культуры и науки и министру иностранных дел Нидерландов по поводу выступления «российских пропагандистов» Владимира Познера и Ивана Урганта в Театре Амстердама. Их запрос опубликован на сайте палаты представителей.
Шоу «Путешествия Познера и Урганта» состоялось в Амстердаме 28 мая. Депутаты обращают внимание, что сайт с анонсом выступления – русскоязычный, а сам спектакль шел на русском языке. В связи с этим они задаются вопросом, было ли выступление Познера и Урганта предназначено для русских в Нидерландах и был ли риск того, что шоу «будет способствовать (неявно или явно) распространению российской дезинформации и российского нарратива».
Авторы вопросов утверждают, что работы Познера и Урганта имеют ярко выраженное пророссийское звучание, кроме того, они вели передачу на телеканале, который бойкотировал ЕС.
12 октября 2023 г. Госдума поручила комитету по безопасности и противодействию коррупции проверить и привлечь к ответственности артистов, бизнесменов и блогеров, которые возвращаются в Россию, на дискредитацию армии и антироссийские заявления. Проверку были намерены провести, в частности, в отношении телеведущего Ивана Урганта.