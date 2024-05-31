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В Нидерландах потребовали разъяснений после выступления Урганта и Познера

Ведомости

Нидердандские депутаты от «Народной партии за свободу и демократию» Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс адресовали 11 вопросов государственному секретарю по вопросам образования, культуры и науки и министру иностранных дел Нидерландов по поводу выступления «российских пропагандистов» Владимира Познера и Ивана Урганта в Театре Амстердама. Их запрос опубликован на сайте палаты представителей.

Шоу «Путешествия Познера и Урганта» состоялось в Амстердаме 28 мая. Депутаты обращают внимание, что сайт с анонсом выступления – русскоязычный, а сам спектакль шел на русском языке. В связи с этим они задаются вопросом, было ли выступление Познера и Урганта предназначено для русских в Нидерландах и был ли риск того, что шоу «будет способствовать (неявно или явно) распространению российской дезинформации и российского нарратива».

Авторы вопросов утверждают, что работы Познера и Урганта имеют ярко выраженное пророссийское звучание, кроме того, они вели передачу на телеканале, который бойкотировал ЕС.

12 октября 2023 г. Госдума поручила комитету по безопасности и противодействию коррупции проверить и привлечь к ответственности артистов, бизнесменов и блогеров, которые возвращаются в Россию, на дискредитацию армии и антироссийские заявления. Проверку были намерены провести, в частности, в отношении телеведущего Ивана Урганта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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