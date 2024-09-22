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Индия проверит Netflix на предмет расовой дискриминации

Ведомости

Власти Индии проводят расследование в отношении стримингового сервиса Netflix, который подозревается в нарушении визового режима и в расовой дискриминации. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на письмо, которое правительство страны направило бывшему директору сервиса по бизнесу и юридическим вопросам в Индии Нандини Мехте.

«Это касается визовых и налоговых нарушений, связанных с деловой практикой Netflix в Индии», – уточнил в письме индийский чиновник Дипак Ядав из регионального бюро регистрации иностранцев МВД в Нью-Дели.

Он добавил, что бюро получило данные относительно случаев расовой дискриминации, в которых стриминговый сервис принимал участие во время ведения бизнеса в Индии.

2 сентября NDTV сообщил, что правительство Индии потребовало от Netflix разъяснить замену имен террористов в основанном на реальных событиях сериале «Рейс IC 814: угон в Кандагар» о захвате индийского самолета в 1999 г.

По мнению властей, создатели сериала намеренно не стали использовать настоящие имена угонщиков, чтобы ввести зрителей в заблуждение о религиозной принадлежности террористов. Зрители могли ошибочно посчитать, что самолет захватили индусы, отметили в правительстве.

В декабре 1999 г. пассажирский самолет Indian Airlines, следовавший из Катманду в Дели, был угнан группой террористов, которые требовали освободить из тюрьмы лидера группировки «Джаиш-е-Мухаммад» Масуда Азхара. Угонщики посадили самолет в Афганистане. Более 150 заложников отпустили только после того, как Индия выполнила требования террористов и освободила из тюрьмы трех человек, включая Азхара. Центральное бюро расследований Индии официально обвинило в террористической деятельности 10 лиц, участвовавших в захвате воздушного судна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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