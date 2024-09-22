Индия проверит Netflix на предмет расовой дискриминации
Власти Индии проводят расследование в отношении стримингового сервиса Netflix, который подозревается в нарушении визового режима и в расовой дискриминации. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на письмо, которое правительство страны направило бывшему директору сервиса по бизнесу и юридическим вопросам в Индии Нандини Мехте.
«Это касается визовых и налоговых нарушений, связанных с деловой практикой Netflix в Индии», – уточнил в письме индийский чиновник Дипак Ядав из регионального бюро регистрации иностранцев МВД в Нью-Дели.
Он добавил, что бюро получило данные относительно случаев расовой дискриминации, в которых стриминговый сервис принимал участие во время ведения бизнеса в Индии.
2 сентября NDTV сообщил, что правительство Индии потребовало от Netflix разъяснить замену имен террористов в основанном на реальных событиях сериале «Рейс IC 814: угон в Кандагар» о захвате индийского самолета в 1999 г.
По мнению властей, создатели сериала намеренно не стали использовать настоящие имена угонщиков, чтобы ввести зрителей в заблуждение о религиозной принадлежности террористов. Зрители могли ошибочно посчитать, что самолет захватили индусы, отметили в правительстве.
В декабре 1999 г. пассажирский самолет Indian Airlines, следовавший из Катманду в Дели, был угнан группой террористов, которые требовали освободить из тюрьмы лидера группировки «Джаиш-е-Мухаммад» Масуда Азхара. Угонщики посадили самолет в Афганистане. Более 150 заложников отпустили только после того, как Индия выполнила требования террористов и освободила из тюрьмы трех человек, включая Азхара. Центральное бюро расследований Индии официально обвинило в террористической деятельности 10 лиц, участвовавших в захвате воздушного судна.