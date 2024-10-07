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Песков назвал хакерскую атаку на ВГТРК беспрецедентной

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал хакерскую атаку на цифровую структуру ВГТРК беспрецедентной и выразил поддержку компании. Соответствующее заявление он сделал во время ежедневного брифинга.

«Как раз в эти часы они прикладывают огромные усилия для того, чтобы преодолеть последствия этой хакерской атаки, работают специалисты, с тем чтобы выяснить все обстоятельства и понять, куда ведут следы тех, кто организовал эту хакерскую атаку на объект критической инфраструктуры», – добавил он.

Онлайн-сервисы ВГТРК подверглись хакерской атаке в ночь на 7 октября. В холдинге отметили, что существенный урон работе медиахолдинга нанесен не был. Телеканалы и радиостанции работают в штатном режиме, угрозы нет.

Собеседник «Ведомостей» в ВГТРК рассказал, что, по его информации, внутренние рабочие программы, на которых собираются выпуски программ, в том числе новостей, пока не работают.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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