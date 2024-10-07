Песков назвал хакерскую атаку на ВГТРК беспрецедентной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал хакерскую атаку на цифровую структуру ВГТРК беспрецедентной и выразил поддержку компании. Соответствующее заявление он сделал во время ежедневного брифинга.
«Как раз в эти часы они прикладывают огромные усилия для того, чтобы преодолеть последствия этой хакерской атаки, работают специалисты, с тем чтобы выяснить все обстоятельства и понять, куда ведут следы тех, кто организовал эту хакерскую атаку на объект критической инфраструктуры», – добавил он.
Онлайн-сервисы ВГТРК подверглись хакерской атаке в ночь на 7 октября. В холдинге отметили, что существенный урон работе медиахолдинга нанесен не был. Телеканалы и радиостанции работают в штатном режиме, угрозы нет.
Собеседник «Ведомостей» в ВГТРК рассказал, что, по его информации, внутренние рабочие программы, на которых собираются выпуски программ, в том числе новостей, пока не работают.