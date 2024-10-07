Песков назвал хакерскую атаку на ВГТРК беспрецедентной

«Как раз в эти часы они прикладывают огромные усилия для того, чтобы преодолеть последствия этой хакерской атаки, работают специалисты, с тем чтобы выяснить все обстоятельства и понять, куда ведут следы тех, кто организовал эту хакерскую атаку на объект критической инфраструктуры», – добавил он.