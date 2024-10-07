Премьеру фильма Познера «Турецкая тетрадь» перенесли на 14 октября
Премьера документального фильма «Турецкая тетрадь» ведущего Владимира Познера состоится 14 октября, сообщили ТАСС на «Первом канале».
«Сегодня вечером состоится премьера фильма, посвященного предстоящему саммиту БРИКС. Показ "Турецкой тетради" начнется с 14 октября», – сказали агентству.
С ноября 2008 г. в эфир «Первого канала» выходила авторская передача «Познер». С началом спецоперации на Украине в 2022 г. программу перестали показывать. После этого Познер и телеведущий Иван Ургант, чья программа «Вечерний Ургант» тоже перестала выходить на «Первом канале», провели в разных странах серию выступлений-воспоминаний по прошлым совместным съемкам.
В интервью Forbes Познер сообщил, что он отказался от предложений работать в западных СМИ, поскольку они выдвигали требования комментировать политику и президента России Владимира Путина. 18 сентября гендиректор канала Константин Эрнст заявил, что Познер вернется в эфир «Первого канала» с новым шоу «Турецкая тетрадь». Изначально премьера планировалась на 7 октября.