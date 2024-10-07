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Премьеру фильма Познера «Турецкая тетрадь» перенесли на 14 октября

Ведомости

Премьера документального фильма «Турецкая тетрадь» ведущего Владимира Познера состоится 14 октября, сообщили ТАСС на «Первом канале».

«Сегодня вечером состоится премьера фильма, посвященного предстоящему саммиту БРИКС. Показ "Турецкой тетради" начнется с 14 октября», – сказали агентству.

С ноября 2008 г. в эфир «Первого канала» выходила авторская передача «Познер». С началом спецоперации на Украине в 2022 г. программу перестали показывать. После этого Познер и телеведущий Иван Ургант, чья программа «Вечерний Ургант» тоже перестала выходить на «Первом канале», провели в разных странах серию выступлений-воспоминаний по прошлым совместным съемкам.

В интервью Forbes Познер сообщил, что он отказался от предложений работать в западных СМИ, поскольку они выдвигали требования комментировать политику и президента России Владимира Путина. 18 сентября гендиректор канала Константин Эрнст заявил, что Познер вернется в эфир «Первого канала» с новым шоу «Турецкая тетрадь». Изначально премьера планировалась на 7 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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