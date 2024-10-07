Премьеру фильма Познера «Турецкая тетрадь» перенесли на 14 октября

С ноября 2008 г. в эфир «Первого канала» выходила авторская передача «Познер». С началом спецоперации на Украине в 2022 г. программу перестали показывать. После этого Познер и телеведущий Иван Ургант, чья программа «Вечерний Ургант» тоже перестала выходить на «Первом канале», провели в разных странах серию выступлений-воспоминаний по прошлым совместным съемкам.