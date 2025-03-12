В Ассоциации блогеров и агентств сменился президент

Ключевая задача сейчас – повышение статуса ассоциации на уровне бизнеса и власти, говорит Долгова. Для этого АБА, в частности, работает над концепцией сертификации агентств, которая, по словам Долговой, могла бы помочь «агентствам подтверждать свою экспертизу, а брендам и блогерам – находить проверенных партнеров». В основу концепции будут положены прозрачные критерии, рассказала она: «От соблюдения рекламного законодательства до качества взаимодействия с инфлюенсерами».