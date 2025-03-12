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В Ассоциации блогеров и агентств сменился президент

Ведомости

На пост президента Ассоциации блогеров и агентств (АБА) назначена гендиректор группы контентных агентств Jami Lup Юлия Долгова. Это следует из релиза АБА, поступившего в редакцию «Ведомостей». Ранее эту должность занимала основатель и гендиректор агентства инфлюенс-маркетинга Hello Blogger Татьяна Иванова.

АБА – единственная блогерская ассоциация, которая имеет статус саморегулируемой организации (СРО). В нее входят 56 агентств инфлюенс-маркетинга, в числе которых – Didenok Team (51% принадлежит VK), Hype Agency (50% – у «Национальной медиа группы»), «Инсайт люди» (51% – у холдинга «Газпром-медиа»), Perfluence, Wildjam, Blacklight, Hello Blogger, агентства группы Jami Lup и др. Сооснователь АБА Максим Перлин является участником рабочей группы по совершенствованию законодательства в блогосфере в Госдуме.

Ключевая задача сейчас – повышение статуса ассоциации на уровне бизнеса и власти, говорит Долгова. Для этого АБА, в частности, работает над концепцией сертификации агентств, которая, по словам Долговой, могла бы помочь «агентствам подтверждать свою экспертизу, а брендам и блогерам – находить проверенных партнеров». В основу концепции будут положены прозрачные критерии, рассказала она: «От соблюдения рекламного законодательства до качества взаимодействия с инфлюенсерами».

Экс-президент АБА Татьяна Иванова объяснила свой уход тем, что планирует сосредоточится на конкретных проектах внутри ассоциации. В их числе, по ее словам, отраслевая конференция для индустрии инфлюенс-маркетинга «АБА конф» и блогерская премия «Блогема».

Рынок инфлюенс-маркетинга в России в 2024 г. вырос на 37% до 44 млрд руб., следует из оценки АБА. В 2023 г. он составил, по данным ассоциации, 32 млрд руб.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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