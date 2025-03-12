В Ассоциации блогеров и агентств сменился президент
На пост президента Ассоциации блогеров и агентств (АБА) назначена гендиректор группы контентных агентств Jami Lup Юлия Долгова. Это следует из релиза АБА, поступившего в редакцию «Ведомостей». Ранее эту должность занимала основатель и гендиректор агентства инфлюенс-маркетинга Hello Blogger Татьяна Иванова.
АБА – единственная блогерская ассоциация, которая имеет статус саморегулируемой организации (СРО). В нее входят 56 агентств инфлюенс-маркетинга, в числе которых – Didenok Team (51% принадлежит VK), Hype Agency (50% – у «Национальной медиа группы»), «Инсайт люди» (51% – у холдинга «Газпром-медиа»), Perfluence, Wildjam, Blacklight, Hello Blogger, агентства группы Jami Lup и др. Сооснователь АБА Максим Перлин является участником рабочей группы по совершенствованию законодательства в блогосфере в Госдуме.
Ключевая задача сейчас – повышение статуса ассоциации на уровне бизнеса и власти, говорит Долгова. Для этого АБА, в частности, работает над концепцией сертификации агентств, которая, по словам Долговой, могла бы помочь «агентствам подтверждать свою экспертизу, а брендам и блогерам – находить проверенных партнеров». В основу концепции будут положены прозрачные критерии, рассказала она: «От соблюдения рекламного законодательства до качества взаимодействия с инфлюенсерами».
Экс-президент АБА Татьяна Иванова объяснила свой уход тем, что планирует сосредоточится на конкретных проектах внутри ассоциации. В их числе, по ее словам, отраслевая конференция для индустрии инфлюенс-маркетинга «АБА конф» и блогерская премия «Блогема».
Рынок инфлюенс-маркетинга в России в 2024 г. вырос на 37% до 44 млрд руб., следует из оценки АБА. В 2023 г. он составил, по данным ассоциации, 32 млрд руб.