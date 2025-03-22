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Деятельность блогеров с 1 мая будет зафиксирована в ОКВЭД

Ведомости

Деятельность блогеров с 1 мая будет зафиксирована в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию блогеров и агентств (АБА).

По данным агентства, к кодам, описывающим деятельность участников рекламного рынка и рынка услуг по связям с общественностью, добавили два новых номера. Соответствующий приказ издал Росстандарт 21 марта. Согласно нему, в классификатор включены два новых номера: 73.11.1 «Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети» и 70.21.1 «Деятельность по распространению информации пользователем социальной сети».

В ассоциации уточнили, что индустрии нужен собственный ОКВЭД для определения статуса инфлюенсеров и агентств как участников рынка, государственного регулирования, защиты и для учета оборотов индустрии, привлечения инвестиций и выстраивания стратегии ее развития.

1 ноября 2024 г. вступил в силу закон, обязывающий блогеров с аудиторией более 10 000 подписчиков регистрировать свои каналы в специальном реестре Роскомнадзора. Те, кто не подали заявление о внесении канала в реестр, не могут размещать там рекламу и информацию с предложением о финансировании блогера и способах финансирования. Блогер также обязан в течение суток с получения требования РКН ограничить доступ к странице. Нововведение распространилось на социальные сети Likee, TikTok, Twitter, YouTube, «В контакте», «Одноклассники», Telegram, LiveJournal, «Пикабу», Pinterest, Rutube, «Дзен», Twich, Discord и Yappy.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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