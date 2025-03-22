Деятельность блогеров с 1 мая будет зафиксирована в ОКВЭД

1 ноября 2024 г. вступил в силу закон, обязывающий блогеров с аудиторией более 10 000 подписчиков регистрировать свои каналы в специальном реестре Роскомнадзора. Те, кто не подали заявление о внесении канала в реестр, не могут размещать там рекламу и информацию с предложением о финансировании блогера и способах финансирования. Блогер также обязан в течение суток с получения требования РКН ограничить доступ к странице. Нововведение распространилось на социальные сети Likee, TikTok, Twitter, YouTube, «В контакте», «Одноклассники», Telegram, LiveJournal, «Пикабу», Pinterest, Rutube, «Дзен», Twich, Discord и Yappy.