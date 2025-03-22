Деятельность блогеров с 1 мая будет зафиксирована в ОКВЭД
Деятельность блогеров с 1 мая будет зафиксирована в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию блогеров и агентств (АБА).
По данным агентства, к кодам, описывающим деятельность участников рекламного рынка и рынка услуг по связям с общественностью, добавили два новых номера. Соответствующий приказ издал Росстандарт 21 марта. Согласно нему, в классификатор включены два новых номера: 73.11.1 «Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети» и 70.21.1 «Деятельность по распространению информации пользователем социальной сети».
В ассоциации уточнили, что индустрии нужен собственный ОКВЭД для определения статуса инфлюенсеров и агентств как участников рынка, государственного регулирования, защиты и для учета оборотов индустрии, привлечения инвестиций и выстраивания стратегии ее развития.
1 ноября 2024 г. вступил в силу закон, обязывающий блогеров с аудиторией более 10 000 подписчиков регистрировать свои каналы в специальном реестре Роскомнадзора. Те, кто не подали заявление о внесении канала в реестр, не могут размещать там рекламу и информацию с предложением о финансировании блогера и способах финансирования. Блогер также обязан в течение суток с получения требования РКН ограничить доступ к странице. Нововведение распространилось на социальные сети Likee, TikTok, Twitter, YouTube, «В контакте», «Одноклассники», Telegram, LiveJournal, «Пикабу», Pinterest, Rutube, «Дзен», Twich, Discord и Yappy.