Путин переназначил Игнатенко на должность гендиректора ОТР
Журналист Виталий Игнатенко переназначен на должность генерального директора «Общественного телевидения России» (ОТР). Это следует из указа президента РФ Владимира Путина.
«Назначить Игнатенко Виталия Никитича генеральным директором автономной некоммерческой организации "Общественное телевидение России", – говорится в документе.
Игнатенко занял пост гендиректора ОТР в июле 2021 г. Он был назначен президентом после смерти прежнего руководителя Анатолия Лысенко.
С 2012 по 2015 гг. Игнатенко был членом Совета Федерации РФ, с января 2013 г. занимал пост первого заместителя председателя комитета верхней палаты по международным делам. Срок полномочий сенатора истек в сентябре 2015 г.
Был гендиректором Телеграфного агентства Советского Союза (ИТАР-ТАСС, сейчас – ТАСС) с августа 1991 г. по сентябрь 2012 г., когда его сменил Сергей Михайлов. С сентября 2012 г. по декабрь 2013 г. – председатель коллегии ИТАР-ТАСС.
С января 1995-го по декабрь 1996 г. был членом совета директоров ЗАО «Общественное российское телевидение» (ОРТ). Также являлся одним из трех первых заместителей председателя совета директоров ЗАО. С февраля 1998 г. по сентябрь 2001-го – председатель совета директоров телекомпании ОРТ.