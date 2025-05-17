Путин переназначил Игнатенко на должность гендиректора ОТР

Был гендиректором Телеграфного агентства Советского Союза (ИТАР-ТАСС, сейчас – ТАСС) с августа 1991 г. по сентябрь 2012 г., когда его сменил Сергей Михайлов. С сентября 2012 г. по декабрь 2013 г. – председатель коллегии ИТАР-ТАСС.