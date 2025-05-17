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Путин переназначил Игнатенко на должность гендиректора ОТР

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Журналист Виталий Игнатенко переназначен на должность генерального директора «Общественного телевидения России» (ОТР). Это следует из указа президента РФ Владимира Путина.

«Назначить Игнатенко Виталия Никитича генеральным директором автономной некоммерческой организации "Общественное телевидение России", – говорится в документе.

Игнатенко занял пост гендиректора ОТР в июле 2021 г. Он был назначен президентом после смерти прежнего руководителя Анатолия Лысенко. 

С 2012 по 2015 гг. Игнатенко был членом Совета Федерации РФ, с января 2013 г. занимал пост первого заместителя председателя комитета верхней палаты по международным делам. Срок полномочий сенатора истек в сентябре 2015 г.

Был гендиректором Телеграфного агентства Советского Союза (ИТАР-ТАСС, сейчас – ТАСС) с августа 1991 г. по сентябрь 2012 г., когда его сменил Сергей Михайлов. С сентября 2012 г. по декабрь 2013 г. – председатель коллегии ИТАР-ТАСС.

С января 1995-го по декабрь 1996 г. был членом совета директоров ЗАО «Общественное российское телевидение» (ОРТ). Также являлся одним из трех первых заместителей председателя совета директоров ЗАО. С февраля 1998 г. по сентябрь 2001-го – председатель совета директоров телекомпании ОРТ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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