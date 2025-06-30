Главный редактор «Ленты.ру» Тодоров покинул свой пост

Уже бывший главред «Ленты.ру» родился 11 октября 1993 г. в Москве. С 2014 г. он работал корреспондентом отдела «Бизнес и финансы» в «Газете.ру», спустя год стал редактором раздела «Технологии». После этого он два года руководил отделом «Интернет и СМИ» «Ленты.ру», а в марте 2019 г. был назначен на пост директора по развитию медиа в Rambler Group. В 2017 г. он сменил на посту главного редактора издания Александра Белоновского.