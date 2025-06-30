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Главный редактор «Ленты.ру» Тодоров покинул свой пост

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Главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров покинул свой пост, чтобы сосредоточиться на работе над документальными проектами в онлайн-кинотеатре Okko. С 1 июля его место временно займет генеральный директор онлайн-медиа в Rambler & Co Андрей Цыпер. Об этом сообщили на сайте издания.

Предполагается, что Цыпер будет курировать контентную стратегию «Ленты.ру» до назначения нового главного редактора. В издании уточнили, что его имя будет объявлено в ближайшее время.

Тодоров заявил, что для него настало время двигаться дальше. Он занимал пост главного редактора издания с 2017 г. Среди его наиболее заметных работ - журналистские расследования о «группах смерти» во «В контакте» и о даркнете («Очень темные дела»). С апреля 2024 г. Тодоров совмещал работу в «Ленте.ру» с продюсерской деятельностью по документальному контенту в Okko.

Уже бывший главред «Ленты.ру» родился 11 октября 1993 г. в Москве. С 2014 г. он работал корреспондентом отдела «Бизнес и финансы» в «Газете.ру», спустя год стал редактором раздела «Технологии». После этого он два года руководил отделом «Интернет и СМИ» «Ленты.ру», а в марте 2019 г. был назначен на пост директора по развитию медиа в Rambler Group. В 2017 г. он сменил на посту главного редактора издания Александра Белоновского.

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