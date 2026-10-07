Умерла 102-летняя оскароносная актриса Ева Мари Сейнт
Американская актриса Ева Мари Сэйнт, получившая «Оскар» в 1955 г. за дебют в фильме «В порту», умерла. Ей было 102 года, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на представителя семьи Джеффа Сандерсона.
Актриса скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе.
Ева Мари Сэйнт известна по фильмам «Гран-при», «На север через северо-запад», «Благодаря Винн Дикси», «Русские идут! Русские идут!», «36 часов», «Возвращение супермена». Сэйнт также снималась в сериалах «Детективное агентство «Лунный свет»», «Фрейзер», «Легенда о Корре», «Эпоха кино».