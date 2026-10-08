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В доме блогера Алехина прошли обыски

Анна Суслова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В доме блогера, военкора и экс-советника бывшего губернатора Курской области Романа Алехина (считается в России иноагентом) прошли обыски, сообщил он в своем Telegram-канале.

Алехин заявил, что писал про это и ожидал подобных действий. Блогер добавил, что сейчас ожидает прибытия адвокатов. Его жена Екатерина написала, что обыск прошел в 6 утра. По ее словам, у Алехина были изъяты ноутбук и телефон.

Подробности, по словам супругов, будут опубликованы позже.

В сентябре 2025 г. Минюст РФ включил Алехина в список иноагентов. Как отмечает ведомство, он принимал участие в распространении сообщений и материалов иностранных агентов, а также распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и формировал «негативный образ военнослужащих Российской Федерации».

В декабре 2025 г. Алехин привлекался к административной ответственности за незаконное использование персональных данных иного лица на каналах в мессенджере. Ему инкриминировали ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение требований о персональных данных).

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