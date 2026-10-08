В доме блогера Алехина прошли обыски

Алехин заявил, что писал про это и ожидал подобных действий. Блогер добавил, что сейчас ожидает прибытия адвокатов. Его жена Екатерина написала, что обыск прошел в 6 утра. По ее словам, у Алехина были изъяты ноутбук и телефон.