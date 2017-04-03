Статья опубликована в № 4294 от 04.04.2017 под заголовком: Медный провод еще послужит

Медный провод еще послужит

«Ростелеком» закупает оборудование для интернет-доступа по телефонным проводам. Старая технология призвана сократить отток пользователей домашних телефонов
«Ростелеком» подключит абонентов к интернету по телефонным проводам
«Ростелеком» подключит абонентов к интернету по телефонным проводам
Андрей Гордеев / Ведомости

«Ростелеком» закупит до 900 000 роутеров для подключения абонентов к интернету по медным телефонным проводам по технологии ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line, с различающимися скоростями приема и передачи данных). Это следует из конкурсной документации «Ростелекома». Заплатить за них оператор готов чуть более $15,8 млн (чуть более 887 млн руб. по курсу ЦБ на 4 апреля), говорится в ней. Подвести итоги конкурса оператор планирует 2 августа 2017 г.

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