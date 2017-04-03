Медный провод еще послужит

«Ростелеком» подключит абонентов к интернету по телефонным проводам
Андрей Гордеев / Ведомости
«Ростелеком» закупит до 900 000 роутеров для подключения абонентов к интернету по медным телефонным проводам по технологии ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line, с различающимися скоростями приема и передачи данных). Это следует из конкурсной документации «Ростелекома». Заплатить за них оператор готов чуть более $15,8 млн (чуть более 887 млн руб. по курсу ЦБ на 4 апреля), говорится в ней. Подвести итоги конкурса оператор планирует 2 августа 2017 г.