Статья опубликована в № 4295 от 05.04.2017 под заголовком: Ответят за друзей

Ответят за друзей

«Живой журнал» возложил на блогеров ответственность за чужие комментарии. Компания ужесточила формулировки в связи с новым законодательством
Изменения могут быть связаны с переездом ЖЖ в Россию
Изменения могут быть связаны с переездом ЖЖ в Россию
Сергей Коньков / ТАСС

Во вторник, 4 апреля, популярный блогхостинг «Живой журнал» (ЖЖ, LiveJournal) изменил пользовательское соглашение. Этот документ регулирует отношения между администрацией сервиса и его пользователями, его условия обязаны принять все подписчики сервиса – иначе им будет отказано в регистрации. Изменения могут быть связаны с переездом ЖЖ в Россию: владелец сервиса – компания Rambler & Co Александра Мамута перевела ЖЖ под управление российского ООО «СУП медиа» (тоже входит в холдинг), писал «Коммерсантъ». Ранее блогхостинг управлялся американской LiveJournal Inc.

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