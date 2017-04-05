Ответят за друзей

Изменения могут быть связаны с переездом ЖЖ в Россию
Сергей Коньков / ТАСС
Во вторник, 4 апреля, популярный блогхостинг «Живой журнал» (ЖЖ, LiveJournal) изменил пользовательское соглашение. Этот документ регулирует отношения между администрацией сервиса и его пользователями, его условия обязаны принять все подписчики сервиса – иначе им будет отказано в регистрации. Изменения могут быть связаны с переездом ЖЖ в Россию: владелец сервиса – компания Rambler & Co Александра Мамута перевела ЖЖ под управление российского ООО «СУП медиа» (тоже входит в холдинг), писал «Коммерсантъ». Ранее блогхостинг управлялся американской LiveJournal Inc.