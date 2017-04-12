Цифры. Тенденции. События

Страхование вкладов малого бизнеса возможно с 1 января 2018 г.

Система страхования вкладов малых и средних предприятий для банков с базовой лицензией может начать действовать с 1 января 2018 г., сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Соответствующий закон вступит в силу одновременно с законом о банках с базовой лицензией. ТАСС