Статья опубликована в № 4300 от 12.04.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Страхование вкладов малого бизнеса возможно с 1 января 2018 г.
Система страхования вкладов малых и средних предприятий для банков с базовой лицензией может начать действовать с 1 января 2018 г., сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Соответствующий закон вступит в силу одновременно с законом о банках с базовой лицензией. ТАСС
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