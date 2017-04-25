Цифры. Тенденции. События

5,58 млрд руб.

Составила в 2016 г. выручка медиахолдинга РБК, следует из его аудированной отчетности. Если год назад компания была убыточной (тогда чистый убыток составил 4,8 млрд руб.), то в 2016 г. этот бизнес принес чистую прибыль в размере 2,61 млрд руб. Большую часть выручки (3,1 млрд руб.) холдингу приносят медиаактивы – сайт, газета, журнал и телеканал под брендом РБК. Ведомости