Статья опубликована в № 4309 от 25.04.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
5,58 млрд руб.
Составила в 2016 г. выручка медиахолдинга РБК, следует из его аудированной отчетности. Если год назад компания была убыточной (тогда чистый убыток составил 4,8 млрд руб.), то в 2016 г. этот бизнес принес чистую прибыль в размере 2,61 млрд руб. Большую часть выручки (3,1 млрд руб.) холдингу приносят медиаактивы – сайт, газета, журнал и телеканал под брендом РБК. Ведомости
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