Цифры. Тенденции. События

РЖД увеличивает закупки у малого бизнеса

Доля закупок ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), в которых могут участвовать только малые и средние предприятия, в I квартале 2017 г. увеличилась на 39,7% до 13 млрд руб., говорится в сообщении компании. Общие закупки у малого и среднего бизнеса достигли 26,4 млрд руб. (39,4% всех закупок РЖД). В 2016 г. доля малого и среднего бизнеса составила 50,3% совокупных закупок РЖД в денежном выражении. План закупок РЖД на 2017 г. – 443,1 млрд руб. Закупки, участниками которых могут быть исключительно малые и средние предприятия, составят 47,7 млрд руб. (29% от общего объема). ТАСС