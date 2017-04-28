Статья опубликована в № 4312 от 28.04.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
РЖД увеличивает закупки у малого бизнеса
Доля закупок ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), в которых могут участвовать только малые и средние предприятия, в I квартале 2017 г. увеличилась на 39,7% до 13 млрд руб., говорится в сообщении компании. Общие закупки у малого и среднего бизнеса достигли 26,4 млрд руб. (39,4% всех закупок РЖД). В 2016 г. доля малого и среднего бизнеса составила 50,3% совокупных закупок РЖД в денежном выражении. План закупок РЖД на 2017 г. – 443,1 млрд руб. Закупки, участниками которых могут быть исключительно малые и средние предприятия, составят 47,7 млрд руб. (29% от общего объема). ТАСС
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