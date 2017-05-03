Авторынок проснулся в марте

Вмарте в Петербурге было продано 11 729 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 7% больше, чем в марте 2016 года

В марте в Петербурге было продано 11 729 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 7% больше, чем в марте 2016 г., и на 31% больше, чем в феврале 2017 г., подсчитали в «Auto-Dealer-СПб». В I квартале 2017 г. дилеры продали 27 153 машины, что на 2% больше, чем годом ранее. Российский авторынок в марте вырос на 9,4% до 137 894 штук, по данным АЕБ.