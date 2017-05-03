Статья опубликована в № 4314 от 03.05.2017 под заголовком: Авторынок проснулся в марте

Авторынок проснулся в марте

Петербургские автодилеры показали в марте рекордно высокие продажи, в апреле динамика замедлилась
Вмарте в Петербурге было продано 11 729 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 7% больше, чем в марте 2016 года
Вмарте в Петербурге было продано 11 729 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 7% больше, чем в марте 2016 года
Е. Егоров / Ведомости

В марте в Петербурге было продано 11 729 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 7% больше, чем в марте 2016 г., и на 31% больше, чем в феврале 2017 г., подсчитали в «Auto-Dealer-СПб». В I квартале 2017 г. дилеры продали 27 153 машины, что на 2% больше, чем годом ранее. Российский авторынок в марте вырос на 9,4% до 137 894 штук, по данным АЕБ.

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