ФСБ провела обыски и задержание в Университете телекоммуникаций

Сотрудники управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти вчера провели обыск в Университете телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича в Петербурге, сообщил представитель управления. Обыски прошли в рамках расследования уголовного дела по ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий; максимальное наказание – тюремное заключение сроком до семи лет). Дело находится в производстве следственной службы УФСБ. Один из подозреваемых задержан, сообщил представитель УФСБ, отказавшись называть его имя и должность. По сведениям «Фонтанки», задержали ректора университета Сергея Бачевского. В приемной ректора вчера не отвечали на телефонные звонки. Ведомости

В Ленобласти началась проверка строящихся школ и детских садов

Специалисты комитета государственного строительного надзора Ленобласти проверят все социальные объекты, которые строят частные компании на территории региона. Всего в Ленобласти строится около 20 детских садов и школ. Проверки могут сдвинуть сроки сдачи объектов, сообщила пресс-служба областной администрации. «После обрушения части строящейся в Мурине школы все стороны с пониманием отнесутся к проверкам. Отдельное внимание будет уделено тем зданиям, где проектами предусмотрены подобные решения по возведению кровли над большими залами, что и в муринской школе, – таких в области 3–5 объектов. Пристальное внимание мы уделим тем объектам, где использовались материалы той же компании», – говорит заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству. Ведомости

Предложение апартаментов в этом году удвоится

В этом году объем нового предложения апартаментов на рынке Петербурга увеличится в 2 раза по сравнению с 2016 г., прогнозирует Colliers International. В январе – апреле на рынок выведено 156 000 кв. м апартаментов, это на четверть больше, чем за весь 2016 год. До конца 2017 г. рынок апартаментов может пополниться еще пятью новыми проектами, тогда объем нового предложения апартаментов по итогам года составит 250 000 кв. м в 15 проектах. В 2016 г. в продажу вышло 125 500 кв. м в пяти комплексах. Более половины апартаментов приобретается для сдачи в аренду. Ведомости

Райффайзенбанк кредитует свиноводство

Северо-Западный региональный центр Райффайзенбанка выступил кредитором ГК «Идаванг», ведущего производителя свиноводческой продукции на Северо-Западе. По условиям сделки открыты две кредитные линии на общую сумму 470 млн руб. сроком на год. Средства будут использованы на приобретение свиного молодняка для производственных комплексов в Ленинградской и Псковской областях, а также кормов и ветеринарных препаратов. Компания осуществила частичную выборку кредита, сообщает пресс-служба банка. Ведомости