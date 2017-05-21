Алишер Усманов хочет купить Arsenal

Миллиардер Алишер Усманов в апреле сделал предложение о покупке контрольной доли лондонского футбольного клуба Arsenal за $1,3 млрд, сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией. Усманов, которому уже принадлежит 30% клуба, хочет выкупить 67% акций у американского магната Стэна Кронке. Весь клуб, по данным FT, оценен в $2 млрд. Bloomberg со ссылкой на два источника пишет об оценке Arsenal в 2 млрд фунтов стерлингов ($2,6 млрд).

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