Статья опубликована в № 4325 от 22.05.2017 под заголовком: Алишер Усманов хочет купить Arsenal

Алишер Усманов хочет купить Arsenal

Алишер Усманов предложил $1,3 млрд за контроль в футбольном клубе Arsenal. Основной владелец команды Стэн Кронке от предложения, видимо, отказался

Миллиардер Алишер Усманов в апреле сделал предложение о покупке контрольной доли лондонского футбольного клуба Arsenal за $1,3 млрд, сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией. Усманов, которому уже принадлежит 30% клуба, хочет выкупить 67% акций у американского магната Стэна Кронке. Весь клуб, по данным FT, оценен в $2 млрд. Bloomberg со ссылкой на два источника пишет об оценке Arsenal в 2 млрд фунтов стерлингов ($2,6 млрд).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото