Генсовет «Единой России» на этой неделе впервые встретится с новым секретарем

Кандидатуру Якушева на пост секретаря генсовета мог предложить председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, говорят три источника «Ведомостей», близких к администрации. «Медведев с ним был в хороших отношениях, когда тот был губернатором Тюменской области, а затем они вместе работали в правительстве, – говорит один из собеседников. – При премьере Медведеве Якушев был министром строительства». С тех пор у них довольно хорошие отношения, отмечает источник. Еще один собеседник утверждает, что у председателя партии всегда есть возможность «сказать свое слово» во время финальных консультаций по вопросу генсовета «Единой России».