Генсовет «Единой России» на этой неделе впервые встретится с новым секретарем

Генсовет «Единой России» на этой неделе впервые встретится с новым секретаремВладимир Якушев примет участие в заседании, где будут обсуждаться вопросы, связанные с осенними выборами
На этой неделе генеральный совет «Единой России» встретится со своим новым секретарем, полпредом президента в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым. Об этом «Ведомостям» рассказали три собеседника в партии. Основным вопросом, который будет рассмотрен на заседании генсовета, станет согласование кандидатов на сентябрьских выборах, говорят источники «Ведомостей».
Неформально же это заседание станет «смотринами нового секретаря генсовета», говорит один из собеседников «Ведомостей»: Якушев впервые появится на большом публичном мероприятии руководства единороссов после назначения на новую должность – правда, пока с приставкой исполняющего обязанности.
На заседании генсовета основной темой будет поддержка и выдвижение кандидатов на довыборах в Госдуму по округам, сказал «Ведомостям» руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин. Партия выдвинет бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко на выборы по Южному округу в Ростовской области, а экс-министра спорта Олега Матыцина – по Унечскому округу в Брянской области. Кроме того, партия поддержит выдвижение экс-министра энергетики Николая Шульгинова на довыборы по Хакасскому округу. Экс-чиновник будет баллотироваться как самовыдвиженец, и против него не будет выступать КПРФ.
Кто входит в генсовет
К примеру, среди членов генсовета губернатор Владимирской области Александр Авдеев, глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, врио главы Алтая Андрей Турчак, министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки Валерий Фальков, депутаты Госдумы Алена Аршинова, Владимир Васильев, Андрей Исаев, Виктор Пинский, сенаторы Игорь Кастюкевич, Дарья Лантратова, Сергей Перминов, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский и многие другие.
Также генсовет должен согласовать кандидатуру Руслана Кухарука на пост главы ХМАО (выборы в регионе непрямые). Возможно, будут согласованы и другие главы регионов, сказал Сидякин. На предстоящих 8 сентября региональных выборах 20 из 21 врио и действующих глав регионов, включая губернатора Петербурга Александра Беглова, будут баллотироваться от «Единой России». Единственное исключение – это глава Забайкалья Александр Осипов.
Генсовет «Единой России» является по уставу одним из двух руководящих органов партии (второй – съезд партии), причем постоянно действующим. К его полномочиям относятся предвыборные кадровые вопросы, в том числе утверждение партийных кандидатов на губернаторские посты и списков кандидатов в депутаты на выборы заксобраний, депутатов на довыборы в Госдуму. Он избирается сроком на пять лет на съезде. Сейчас в генсовете 200 человек, среди них губернаторы, депутаты, сенаторы, министры и др. (см. врез). Членом генсовета на сайте указан и Якушев (секретарь входит туда по должности), который также входит в высший совет. Следующий съезд пройдет после выборов, считает близкий к администрации президента источник «Ведомостей».
Кандидатуру Якушева на пост секретаря генсовета мог предложить председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, говорят три источника «Ведомостей», близких к администрации. «Медведев с ним был в хороших отношениях, когда тот был губернатором Тюменской области, а затем они вместе работали в правительстве, – говорит один из собеседников. – При премьере Медведеве Якушев был министром строительства». С тех пор у них довольно хорошие отношения, отмечает источник. Еще один собеседник утверждает, что у председателя партии всегда есть возможность «сказать свое слово» во время финальных консультаций по вопросу генсовета «Единой России».
Путин 4 июня подписал указ о назначении секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака врио главы Республики Алтай. А 15 июня Медведев назначил Якушева врио секретаря генсовета партии. В этот день в партии состоялась встреча Медведева, Якушева и Турчака. Тогда же день Якушев встретился с сотрудниками аппарата партии.
В первую очередь надо обращать внимание не на аппаратно-организационную, а на политическую и содержательную составляющую предстоящего генсовета, считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Актуальные задачи, стоящие перед партией власти, – как и с какими результатами пройдут кампании предстоящего единого дня голосования, как будет донастраиваться работа «Единой России» в контексте думской кампании 2026 г. по основным трекам: программно-идеологическому, кадровому и технологическому. Эти вопросы будут определять актуальную повестку как вокруг, так и внутри партии ближайшие несколько лет», – говорит Костин.