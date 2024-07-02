Депутаты пропишут в законе право на охрану здоровья человека до рождения

Депутаты пропишут в законе право на охрану здоровья человека до рожденияЭксперты считают, что это повлияет и на работу акушеров
В Госдуму на этой неделе будет внесен законопроект о праве плода на охрану здоровья до рождения – 27 июня на полях ПМЮФа его анонсировал вице-спикер нижней палаты Петр Толстой («Единая Россия»). Основным автором законопроекта выступил Николай Николаев (также из фракции «Единая Россия»). Как сообщил он «Ведомостям», под законопроектом подписались более 100 депутатов из разных фракций, в том числе Толстой. Текст законопроекта (проект есть у «Ведомостей») предполагает поправки в п. 1 ст. 18 закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Теперь он будет звучать так: «Каждый имеет право на охрану здоровья, как до, так и после рождения», т. е. добавляет приставку с уточнением периода.
Как замечают сами авторы законопроекта, ч. 2 ст. 17 Конституции прямо определяет: основные права и свободы человека принадлежат каждому от рождения. Впрочем, считают депутаты, ч. 1 ст. 55 Конституции уточняет, что «перечисление основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина». Кроме того, приобретение правоспособности от рождения зафиксировано п. 2 ст. 17 Гражданского кодекса (ГК). Авторы отвечают и на этот аспект права: Конституционный суд в 2013 г. определил, что норма ГК не является основанием для отказа в компенсации морального вреда, причиненного ребенку, родившемуся после смерти его отца. «Это решение является примером признания прав человека еще до его рождения», – говорится в пояснительной записке к проекту.
Толстой говорил «Ведомостям», что к запрету абортов поправки не имеют отношения, а касаются фетальной медицины (медицины плода). В пояснительной записке также говорится, что признание права на жизнь и охрану здоровья до рождения по опыту зарубежных стран «не находится в прямой связи с запретом абортов по желанию женщины или запретом вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) и, в частности, процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)». «Принятие закона обеспечит повышение ответственности государства, общества и профессионального медицинского сообщества за здоровье еще не рожденного ребенка, которую необходимо рассматривать как конституционную ответственность государства за здоровье нации и должную фиксацию профессионального медицинского долга», – говорится в тексте документа.
Если врач – фетальный хирург – делает операцию ребенку, находящемуся в утробе матери, то он по российскому законодательству формально оперирует не ребенка, а часть организма матери, продолжают авторы документа. «При этом для медицинских работников однозначно не решены ряд юридических вопросов, например: кто может выполнять медицинские вмешательства на плоде – хирург, акушер-гинеколог, нейрохирург, хирург-кардиолог?» – задаются вопросом депутаты. Дело в том, что среди перечня высокотехнологичных операций для плода отсутствует кардиологическая помощь плоду, что вызывает сложности формального оформления хирургической корректировки пороков сердца у ребенка до рождения, говорится в записке.
При этом усугубляющаяся статистика заболеваемости детей показывает необходимость принятия мер по охране здоровья детей еще до рождения и разработку программ по охране здоровья как обеспечение гарантий конституционных прав на «создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека», уверены авторы законопроекта.
«Ведомости» направили запрос в Минздрав.
«Полагаю, что целью законопроекта в первую очередь является защита жизни и здоровья мам и детей. Врачи делают операции эмбриону, пока он еще в утробе, но формально, по закону, его не существует», – согласна юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Алина Шлеева. Управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова тоже считает, что угрозы абортам законопроект не несет. «Расширение защиты прав нерожденного ребенка (плода) и создание предпосылок для дальнейших шагов по охране его жизни. Что включает в себя подробную регламентацию выполнения различных видов медицинского вмешательства на плоде, с разграничением компетенций для хирургов, акушеров-гинекологов, нейрохирургов, кардиохирургов и т. д.», – сказала она «Ведомостям».
Впрочем, в основном опрошенные «Ведомостями» медицинские юристы считают, что документ не будет принят из-за противоречия Конституции. «Внесение изменений скорее является инфоповодом, носит декларативный характер и нагромождает закон. Изменение формулировки не приведет к каким-то реальным изменениям, а скорее породит коллизии, например в случае приоритета жизни матери или плода», – говорит юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова.
Вопрос о праве эмбриона на жизнь является предметом обсуждения юридического сообщества на протяжении многих лет как в России, так и за рубежом, при этом лишь крайне малое число стран признают такое право, напомнила партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай. Она заметила, что в России такие исключения есть: для узкой цели наследования определены имущественные права «граждан, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства». При этом Тягай видит в поправках угрозу права на аборты: сейчас из текста законопроекта не ясно понятие «до рождения», т. е. не определен срок, с которого плод обладает правом на жизнь и здоровье. «Отсутствие законодательного определения данных понятий с большой вероятностью может привести к невозможности прерывания беременности даже на самых ранних сроках в силу необходимости соблюдения права плода на жизнь и здоровье до рождения, что, несомненно, противоречит концепции свободы женщины на разрешение вопроса о материнстве», – подчеркнула Тягай.
Акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева согласна с тем, что в нынешней редакции это грозит ограничением права на аборты: «Но российская Конституция, российское и международное право позволяют женщине самостоятельно принимать решение о беременности. Материнство добровольное, а не принудительное». Президент Лиги пациентов Александр Северский указывает, что законопроект поставит под угрозу акушеров, которые работают с детьми, рождающимися с маленькой массой тела: сейчас врачи обязаны спасать тех, кто имеет массу хотя бы 500 г. «Акушеры на это жутко ругаются, спасать их очень тяжело, высок риск инвалидности», – говорит Северский.
В подготовке статьи участвовали Яна Суринская и Анна Киселева