Депутаты пропишут в законе право на охрану здоровья человека до рождения

Вопрос о праве эмбриона на жизнь является предметом обсуждения юридического сообщества на протяжении многих лет как в России, так и за рубежом, при этом лишь крайне малое число стран признают такое право, напомнила партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай. Она заметила, что в России такие исключения есть: для узкой цели наследования определены имущественные права «граждан, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства». При этом Тягай видит в поправках угрозу права на аборты: сейчас из текста законопроекта не ясно понятие «до рождения», т. е. не определен срок, с которого плод обладает правом на жизнь и здоровье. «Отсутствие законодательного определения данных понятий с большой вероятностью может привести к невозможности прерывания беременности даже на самых ранних сроках в силу необходимости соблюдения права плода на жизнь и здоровье до рождения, что, несомненно, противоречит концепции свободы женщины на разрешение вопроса о материнстве», – подчеркнула Тягай.