Итоги торгов на Мосбирже 6 октября

В то же время рыночные условия сложились неоднозначные, отмечает Смирнов: рубль продолжил слабеть, цены на нефть в очередной раз нырнули в двузначную область. По данным зарубежных СМИ, объемы нефтедобычи в странах Персидского залива превысили 80% от докризисного уровня. Это несколько снизило опасения рынка по поводу возможного дефицита глобального предложения, говорит аналитик. При этом ситуация в районах Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов остается напряженной и это вряд ли даст ценам упасть сильно, рассуждает он.