Итоги торгов на Мосбирже 6 октября

Итоги торгов на Мосбирже 6 октябряБенчмарк во вторник оказался в небольшом плюсе
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 6 октября, вырос на 0,38% до 2328,5 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС снизился на 0,53% и составил 855,81 пункта.
Курс юаня на Московской бирже снизился на 5 коп. до 12,7 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 85,71 руб. (+78 коп.). Официальный курс евро составил 96,03 руб. (+70 коп.). Цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 0,69% до $99,63/барр. Ноябрьский фьючерс на нефть WTI подешевел на 0,39% до $89,08/барр.
Индекс Мосбиржи во вторник двигался выше 2300 пунктов в основном в небольшом плюсе, говорит эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Геополитические сигналы поддерживают надежды на дипломатический прогресс по линии РФ – США и на скорые трехсторонние переговоры с участием Киева, рассуждает он. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон сосредоточен на урегулировании украинского конфликта и стремится выступить посредником, напоминает эксперт.
В то же время рыночные условия сложились неоднозначные, отмечает Смирнов: рубль продолжил слабеть, цены на нефть в очередной раз нырнули в двузначную область. По данным зарубежных СМИ, объемы нефтедобычи в странах Персидского залива превысили 80% от докризисного уровня. Это несколько снизило опасения рынка по поводу возможного дефицита глобального предложения, говорит аналитик. При этом ситуация в районах Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов остается напряженной и это вряд ли даст ценам упасть сильно, рассуждает он.
В среду инвесторы обратят внимание на публикацию протоколов Федерального комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC), считает Смирнов. Росстат в середине недели представит недельный отчет по инфляции, в пятницу – ИПЦ за сентябрь, указывает он, показатели будут оцениваться инвесторами и аналитиками через призму ожиданий по ключевой ставке. Без значимого негатива индекс Мосбиржи продолжит закрепление над 2300 пунктами, полагает аналитик.
Рубль ощутимо просел на этой неделе, указывает Смирнов. В курс закладывался эффект от анонсированного Минфином резкого увеличения покупок валюты в рамках бюджетного правила, отмечает он. Дополнительное косвенное давление на нацвалюту оказывает укрепление доллара к другим валютам, полагает эксперт: на фоне геополитических рисков и роста инфляционных ожиданий индекс DXY поднялся к максимумам с весны прошлого года.
На первом плане для курса остается баланс экспортно-импортной составляющей, говорит Смирнов. Импортеры готовятся к предновогодним продажам и наращивают покупки валюты, а экспортеры, в свою очередь, не могут в полной мере воспользоваться благоприятной ценовой конъюнктурой на мировых рынках из-за санкционного давления, а также повреждений и ремонта инфраструктуры.
Тем не менее рубль может стабилизироваться и частично отыграть спад, считает эксперт. Поддержку нацвалюте, помимо сохраняющихся высоких цен на нефть, могут оказать ожидания паузы в изменении ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ и рост геополитических надежд, полагает он. Краткосрочный прогноз БКС по курсу доллара – 84,5–86,5 руб., по курсу юаня – 12,6–12,9 руб.