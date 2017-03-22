От редакции
Статья опубликована в № 4285 от 22.03.2017 под заголовком: От редакции: Скрепы с оговорками

Скрепы с оговорками

Россияне консервативны – но только не в вопросах планирования семьи

Отношение к планированию семьи в России – важная корректива к тезису о консервативности российского общества. Это хорошо иллюстрирует новый опрос «Левада-центра».

Оказывается, 78% респондентов считают, что следует планировать рождение детей в семье, используя методы контрацепции, и лишь 13% – что надо родить, сколько получится, не прибегая к контрацепции и абортам. За то, чтобы государство принимало меры по предотвращению абортов, выступают 27%, за то, чтобы оставить решение таких вопросов на усмотрение граждан, – 59% (впрочем, в 2015 г. соотношение было 20% к 66%).

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Комментарии  ()
IgorKrutov
10:54 22.03.2017
У мужчин в России нет прав. Даже комитет госдумы называется по делам семьи, женщин и детей. Однополой женской семьи.
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