Кто выиграет от слияния «Евросети» со «Связным»

Переговоры «Вымпелкома» и «Мегафона» о разделе «Евросети», которые шли больше года, похоже, завершились успехом. Компании подписали соглашение об условиях сделки. По данным источников «Ведомостей», она пройдет в форме выкупа: «Мегафон» доведет свою долю в компании до 100%, а «Вымпелком» получит 2000 салонов, но заплатит партнеру чуть больше 1 млрд руб. – в счет долга.

Любопытно, что «Евросеть» не станет частью «Мегафона», а останется отдельной компанией.

Все дело в том, что через год «Мегафон» может объединить «Евросеть» со «Связным», рассказали два собеседника «Ведомостей», близких к обеим сторонам сделки. Об этом также сообщают источники газеты «Коммерсантъ» – по их данным, объединенная компания «Связного» и «Евросети» на первом этапе может получить под управление около 5000 салонов: примерно 2700 магазинов «Связного» и более 2000 – «Евросети», а в дальнейшем число салонов планируется увеличить до 6000. Один из собеседников «Ведомостей» говорит, что «Мегафон» может присоединить к этой компании свой монобренд. Под каким брендом гигант сотовой розницы будет работать, пока не решено, возможно, название будет новым.

О создании розничного гиганта стало известно в непростой для сотовой розницы момент. Большая тройка уверенно пропагандирует сокращение этого рынка. Только за прошлый год, по данным сотовых компаний, продано около 120 млн sim-карт. При населении России 140 млн человек как минимум половина этих контрактов – переток абонентов от одного оператора к другому, рассказывают аналитики. То есть привлечение примерно половины абонентов – процесс абсолютно бессмысленный, а деньги на него операторы тратят. Решить проблему могло бы сокращение сотовой розницы всех игроков – столько салонов просто не нужно.

И вот, с одной стороны, «Мегафон» делит «Евросеть», чтобы у него и «Вымпелкома» была возможность сократить дублирующие салоны. А с другой – через год намерен создать гиганта, который в перспективе спровоцирует новую ценовую войну операторов друг с другом и еще больший переток абонентов.

В чем может быть логика подобных действий, собеседники «Ведомостей» объясняют по-разному. Один из них предполагает, что на самом деле «Мегафон» намерен объединить независимую розницу с собственной и перевести все под свой бренд, выступив «санитаром леса». По словам другого, «Мегафон», напротив, верит в развитие мультибренда и пытается получить преимущество на этом рынке. Третий собеседник объясняет, что «Мегафон» собирается получить в совместном предприятии со «Связным» миноритарную долю, но конкурировать с другими операторами это предприятие не будет ( а, напротив, пригласит их стать партнерами).

Так или иначе, слияние «Связного» и «Евросети», вероятно, будет удачным выходом из бизнеса «Связного» для его владельца – бизнесмена Олега Малиса, старший брат которого Александр является по совпадению президентом «Евросети». Малис выкупил долги «Связного» у группы «Онэксим» в 2014 г., затем получил контроль над ней и в последние 2,5 года приводил компанию в порядок.