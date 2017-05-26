Чужой праздник

За год до начала чемпионата мира в России играть можно только на трех стадионах из списка тех, что примут игры через год. Это московский «Открытие арена», а также стадионы в Казани и Сочи. Остальные объекты достраиваются или реконструируются: в Ростове, Калининграде, Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске. Строительство стадиона на Крестовском острове в Петербурге никак не завершится уже лет 10, за которые его стоимость выросла почти на порядок, превысив 40 млрд руб. Здесь вечно что-то идет не так: то деньги разворовали подрядчики, то трава не выросла, то поле вибрирует и на нем невозможно играть. Для сравнения: идеальный стадион миллиардера Сергея Галицкого, который он отстроил для своей футбольной команды «Краснодар», из-за девальвации тоже подорожал вдвое, но обошелся всего в $400 млн.

Для основного владельца крупнейшего в стране ритейлера «Магнит» Галицкого футбол – отдушина. В детстве он и сам гонял мяч, но его футбольная карьера не сложилась. В итоге, уже будучи долларовым миллиардером и завсегдатаем списка Forbes, бизнесмен создал футбольный клуб «Краснодар» и эффективно тратит на него деньги. При клубе есть спортивная академия, где занимаются тысячи мальчишек: бизнесмен мечтает, чтобы однажды за «быков» играли только выпускники академии. Осенью прошлого года достроена домашняя арена «Краснодара»: поистине произведение архитектуры. Фасад стадиона облицован натуральным итальянским травертином, какой использовался при отделке римского Колизея. Все трибуны под крышей особой конструкции, которая защищает от дождя и снега, сверху подогрев от ламп, огромный экран, поле с подогревом, принудительной системой полива и охлаждения и подсветки. Но на нем чемпионата мира не будет.

Когда пять лет назад среди 12 городов, где должен пройти чемпионат мира по футболу 2018 г., не оказалось Краснодара, его жители и вместе с ними Галицкий не то что удивились – были шокированы. «Без Краснодара не может быть чемпионата мира» – так тогда отреагировал на решение FIFA Галицкий. Праздник забрали у тех, кто его, наверное, заслуживал больше всех.

Зато теперь президента FIFA Джанни Инфантино, который приехал с очередным визитом-проверкой в страну – хозяйку будущего чемпионата мира, везут не на стадион в Петербурге (чур его!) и не на стройку в Саранске, а на стадион Галицкого. Именно в Краснодаре президент Владимир Путин провел на неделе заседание совета по развитию отечественного спорта. Развитие отечественного спорта – это ведь очень важный процесс, бесконечный в сущности. А стадион красивый, да, но ведь уже построен, и без бюджетных денег. Всего лишь результат.