Поручики Путина

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Набор необходимых, по мнению российских избирателей, характеристик потенциального преемника Владимира Путина может оказаться куда меньше, чем кажется. Как следует из результатов сентябрьского опроса «Левада-центра», за несуществующего кандидата в президенты России Андрея Семенова, которому исследователи приписали поддержку Владимира Путина, готовы проголосовать 18% избирателей, в том числе 15%, которые о нем не слышали (см. статью «Президент Семенов», «Ведомости», 20.09.2017). Одна только поддержка харизматичного лидера может обеспечить «поручику Киже» (появившийся из-за ошибки писаря персонаж романа Юрия Тынянова) миллионы голосов. Это следствие «абсолютного доверия» к главе российского государства и его кадровой политике, аттестовал результат исследования пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Ситуация сложнее: таким образом социологи измерили популярность бренда «Путин», полагает политолог Екатерина Шульман. Фактически каждый пятый избиратель готов приобрести под прежней маркой новый продукт, надеясь на сохранение прежних качеств. 18–20% – это бонус от делегирования бренда, к которому претенденту придется добавить что-то свое. Это скорее маркетинговый, чем политический ход, отражающий сохранение нынешних механизмов отбора кандидатов для грядущей передачи власти.

Политолог Михаил Виноградов (его фонд «Петербургская политика» выпустил в конце августа рейтинг преемников Путина, где первые места заняли Дмитрий Медведев, Сергей Собянин и тульский губернатор Алексей Дюмин) считает, что результаты опроса не изменят порядок отбора. Личные качества кандидата – неконфликтность, узнаваемость, минимум негативных сведений – играют ключевую роль при предварительном кастинге, но не на выборах. Поручик Киже, он же Андрей Семенов, может стать преемником при сохранении политической стабильности и низкого интереса к политике.

Такой отбор освобождает избирателей от иллюзий того, что выбор принадлежит им. В 2011 г., до сентябрьской рокировки, 43% опрошенных полагали, что президентом станет тот, кого выберут между собой Путин и Медведев, 27% – что президента выберут избиратели, еще 10% дали парадоксальный ответ, что верны оба тезиса. Впрочем, этот порядок может быть опрокинут. Для этого нужен яркий лидер, способный выдвинуть привлекательную для миллионов программу и изменить правила, при которых допуск на политический рынок выдается только и исключительно в Кремле.