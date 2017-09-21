От редакции
Статья опубликована в № 4412 от 21.09.2017 под заголовком: От редакции: Поручики Путина

Поручики Путина

Каждый пятый россиянин готов избрать президентом любого «кандидата от Путина», даже вымышленного

Набор необходимых, по мнению российских избирателей, характеристик потенциального преемника Владимира Путина может оказаться куда меньше, чем кажется. Как следует из результатов сентябрьского опроса «Левада-центра», за несуществующего кандидата в президенты России Андрея Семенова, которому исследователи приписали поддержку Владимира Путина, готовы проголосовать 18% избирателей, в том числе 15%, которые о нем не слышали (см. статью «Президент Семенов», «Ведомости», 20.09.2017). Одна только поддержка харизматичного лидера может обеспечить «поручику Киже» (появившийся из-за ошибки писаря персонаж романа Юрия Тынянова) миллионы голосов. Это следствие «абсолютного доверия» к главе российского государства и его кадровой политике, аттестовал результат исследования пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Ситуация сложнее: таким образом социологи измерили популярность бренда «Путин», полагает политолог Екатерина Шульман. Фактически каждый пятый избиратель готов приобрести под прежней маркой новый продукт, надеясь на сохранение прежних качеств. 18–20% – это бонус от делегирования бренда, к которому претенденту придется добавить что-то свое. Это скорее маркетинговый, чем политический ход, отражающий сохранение нынешних механизмов отбора кандидатов для грядущей передачи власти.

Политолог Михаил Виноградов (его фонд «Петербургская политика» выпустил в конце августа рейтинг преемников Путина, где первые места заняли Дмитрий Медведев, Сергей Собянин и тульский губернатор Алексей Дюмин) считает, что результаты опроса не изменят порядок отбора. Личные качества кандидата – неконфликтность, узнаваемость, минимум негативных сведений – играют ключевую роль при предварительном кастинге, но не на выборах. Поручик Киже, он же Андрей Семенов, может стать преемником при сохранении политической стабильности и низкого интереса к политике.

Такой отбор освобождает избирателей от иллюзий того, что выбор принадлежит им. В 2011 г., до сентябрьской рокировки, 43% опрошенных полагали, что президентом станет тот, кого выберут между собой Путин и Медведев, 27% – что президента выберут избиратели, еще 10% дали парадоксальный ответ, что верны оба тезиса. Впрочем, этот порядок может быть опрокинут. Для этого нужен яркий лидер, способный выдвинуть привлекательную для миллионов программу и изменить правила, при которых допуск на политический рынок выдается только и исключительно в Кремле.

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