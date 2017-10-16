Мы снова станем «более лучше одеваться»
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«Единая Россия» очень много сделала достижений: они подняли экономик... экономику, мы стали более лучше... одеваться, и не было того, что щас, – это очень большие достижения!» – эта часть интервью Светланы Курицыной из Иванова, данного после митинга на Триумфальной площади в Москве 6 декабря 2011 г., сделала ее знаменитой. Мем «мы стали более лучше одеваться» прикрепился к попыткам властей создать в медиа позитивную внутреннюю повестку – как правило, пропагандистским и неумелым.
Прошло почти шесть лет, и накануне новой президентской кампании Кремль решил запустить программу «позитивных новостей» под условным названием «жизнь налаживается», сообщает русская служба ВВС. По ее данным, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко провел встречи с представителями федеральных и региональных органов власти и попросил их стимулировать появление новостей, способных проиллюстрировать утверждения первых лиц об улучшении жизни в России, в частности программах поддержки сельского хозяйства и малого бизнеса, открытии новых рабочих мест и т. д.
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