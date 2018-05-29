Как Игорь Подпорин разобрался в истории Ивана Грозного

Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Ну выпил водки человек. Ну в Третьяковской галерее. Куда приехал из Воронежа не просто культурно отдохнуть, а внимательно посмотреть на картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», известную также под названием «Иван Грозный убивает своего сына», – не искажает ли знаменитое полотно исторический факт. Потому что нельзя же вот так вот все очернять. Разные есть мнения. Например, экс-губернатор Орловской области Вадим Потомский считает, что сын Ивана Грозного умер своей смертью по дороге в Петербург – и неважно, что никакого Петербурга не было тогда и в плане, Москва тоже не сразу строилась.

Непривычного к искусству человека картина Репина сильно поразила. Опять же водка – тоже, говорит, не привык. Поэтому схватил он первое, что под руку попало, – столбик ограждения – и столбиком тем по картине херанул. Со всей дури. Попал, как нарочно, в сына Грозного Ивана – был бы жив, убил бы. То есть не вполне понятно, был ли вандализм спланированной акцией или спонтанным алкогольным порывом. С одной стороны, человек специально на картину посмотреть приехал. С другой – не подготовился. Не будь под рукой столбика, так бы, получается, и ушел. Вот иконописец-старообрядец Абрам Балашов в 1913 г. напал на полотно Ильи Репина с ножом. Правда, тогда и металлоискателей не было – сегодня-то Балашова бы в Третьяковку с ножом не пустили. Но разница между двумя эпизодами вандализма не только в предмете, которым была испорчена картина.

Для старообрядца Балашова Репин был современником, а картина про Грозного и сына – вещью относительно свежей (написана в 1880-е). Но с тех пор прошло больше ста лет, и сегодня картина – почтенная классика. Да что там классика, практически скрепа. Потому что если Репин не скрепа, то правильным искусством остается считать только «Мишек в сосновом лесу».

В общем, страшно все перепуталось в голове у 37-летнего Игоря Подпорина к тому моменту, когда он схватился за столбик в Третьяковской галерее. И не от водки. И даже не от предположительно горемычной жизни в Воронеже. А оттого, что ничего ведь не понятно вообще, враги все время что-то искажают. Вот даже скрепу от кощунства уже не отличить.

Может, он разобраться хотел. Ведь и по телевизору все время говорят об искажении истории. И министр культуры о том же твердит. А кого только не убивает Иван Грозный в интернете! Картина Репина давно стала неисчерпаемым источником для фотожаб. «Иван Грозный убивает Марата», «Иван Грозный убивает неизвестную», «Иван Грозный убивает квадрат Малевича». Нельзя исключать, что именно обилие трактовок заставило Подпорина отправиться в далекую Москву, чтобы взглянуть на оригинал. А вдруг там Иван Грозный вовсе никого не убивает. Быть может, он купает красного коня. Или согревает собаку, потому что зима наступила внезапно и отопление включить не успели (есть и такая оптимистичная версия).

Конечно, было волнительно. Точнее, тревожно. Пришлось выпить водки для храбрости. И уж тогда пойти и взглянуть. И увидеть это. Все-таки убивает. Все-таки сына. А не везет на «Сапсане» в Санкт-Петербург.

Тут-то беднягу и накрыло. Земля поплыла из-под ног. Он пошатнулся. Схватился за столбик. И внезапно понял, что надо сделать.

Третьяковская галерея показала поврежденную картину «Иван Грозный»