Как «Новатэк» стал самой дорогой газовой компанией России
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В этом году на Московской бирже сменился лидер: «Роснефть» (первая в России по добыче нефти) стала самой дорогой компанией, потеснив Сбербанк (сейчас он на 3-м месте). Вторая нефтедобывающая компания – «Лукойл» весной опережал «Роснефть» по стоимости, а сейчас занимает вторую строчку. Успех нефтяников понятен: дорогая нефть, ослабление рубля, рост добычи из-за смягчения сделки ОПЕК+. В результате растут их доходы, которые пойдут в том числе на дивиденды акционерам.
Но самое интересное событие произошло за пределами тройки лидеров: 6 сентября «Новатэк» сместил с 4-го места «Газпром», их капитализация в 10.27 мск была соответственно 3,491 трлн и 3,488 трлн руб., позже «Новатэк» уступил. Но «Новатэк» гораздо меньше (по финансовым, производственным показателям) «Газпрома». Это компании абсолютно разной весовой категории, при этом «Газпром» несколько лет был лидером российского фондового рынка, а тут вдруг скатился на 5-е место.
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