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Статья опубликована в № 4705 от 28.11.2018 под заголовком: Зачем встречаться Путину и Трампу

Зачем встречаться Путину и Трампу

Вице-президент Фонда Карнеги Эндрю Вайс о перспективах сделать контакты двух президентов менее токсичными
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Отношения России и США находятся близко к самой нижней точке со времен Карибского кризиса. И без того глубокие противоречия между двумя странами особенно обострились после аннексии Крыма и войн на востоке Украины и в Сирии. А после вмешательства Кремля в президентские выборы 2016 г. в США российская тема в Америке приобрела как внешнеполитическое, так и внутриполитическое измерение. Несмотря на этот крайне токсичный контекст, президент Дональд Трамп по-прежнему настойчиво пытается не испортить контакты с Кремлем, а президент Владимир Путин, судя по всему, не теряет надежду улучшить отношения с Белым домом.

За то время, что Трамп находится у власти в США, многие решили, что президент будет ограничен в возможности о чем-то договориться с Россией. Над администрацией дамокловым мечом висит расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, благодаря обвинительным заключениям которого американское общество, может быть, узнает еще больше деталей о российском вмешательстве в выборы, приведшие Трампа в Белый дом. Кроме того, российская тема – один из немногих вопросов, по которому большинство республиканцев и демократов в конгрессе могут договориться. Свидетельство этого – принятый в августе 2017 г. Акт о противодействии врагам Америки с помощью санкций, превративший санкции против России из президентских указов в федеральные законы, которые теперь будет крайне сложно отменить. Есть и реальная угроза, что демократы в палате представителей проводят новые исследования деликатных аспектов бэкграунда Трампа и его действий во власти.

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