От редакции
Статья опубликована в № 4718 от 17.12.2018 под заголовком: Укротители конкурентов

Укротители конкурентов

Проблемы российского цирка трудно решить кляузами на иностранных конкурентов и российских олигархов
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Советская культурная традиция кляузничества и жалоб на конкурентов высокопоставленным покровителям жива – правда, аргументы в ход идут теперь другие, соответствующие политическому моменту.

На прошедшем в Петербурге заседании совета при президенте по культуре и искусству известный дрессировщик и гендиректор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный пожаловался Владимиру Путину на тяжелую ситуацию в российском цирке, которую усугубляют отдельные несознательные сограждане, играющие на стороне иностранных конкурентов. Государственная концепция развития циркового дела, принятая в 2012 г., требует от российских цирков выхода на самоокупаемость к 2020 г. – и в это сложное для цирка время бизнесмен Михаил Гуцериев, посетовал Запашный, строит в Сколкове стационарную площадку для знаменитого частного канадского Cirque du Soleil, который будет прямым конкурентом для российских госцирков и на манеже, и в цирковом образовании. «В то время пока Канада так активно вводит против России санкции, мы становимся вдруг такими гостеприимными», – посетовал Запашный. По его мнению, Гуцериев неправильно, непатриотично распоряжается своими деньгами: «Я что-то не припомню, чтобы Гуцериев интересовался нашими цирками. Его инвестиции были бы полезны российскому искусству – и не только цирку». Путин Запашного поддержал: «Не стоит <...> давать им развиваться на нашей почве».

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