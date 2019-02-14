Легко ли поверить чиновнику

Намеки на реалистичное восприятие действительности, сквозящие в недавних заявлениях первых лиц, – это хорошие новости, но они вызывают скорее удивление, чем удовлетворение. Призыв пресс-секретаря президента готовиться к худшему по итогам анонса новой волны санкций против России со стороны США, признание премьера о разрыве между ростом экономики и ростом благосостояния населения, отказ министра считать выгодные статистические показатели признаком успеха экономического курса – сложно поверить, что это проблески какой-то очередной «новой искренности», а не конъюнктура. Но даже если это не случайность, а тренд, неочевидно, что новых правдорубов услышат: общество привыкло не принимать слова руководства на веру.

Надежды на улучшение отношений с США сейчас нет, заявил в четверг Дмитрий Песков, отвечая на дежурную просьбу журналистов прокомментировать проект новых американских санкций. Теоретически всегда надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему, констатировал Песков. На уровне смысла сказанного это не новости: слова о глубоком кризисе отношений России с США, и не только с США, на пятом году санкций уже стали банальностью. Но в устах человека с дипломатическим прошлым и официального представителя президента такие слова звучат достаточно резко – без обычных ссылок на сложную внутриполитическую ситуацию в США, непредсказуемость Вашингтона, эмоциональность Дональда Трампа и проч. И Песков не единственный правдоруб: за последние несколько дней прямолинейные критические – отчасти самокритические – реплики прозвучали и от премьера Дмитрия Медведева, который, выступая на инвестфоруме в Сочи, признал, что рост экономики, которым гордится правительство, «пока не ощущается нашими гражданами». Рекордные показатели, предъявленные Росстатом (+2,3% ВВП по итогам 2018 г.), во многом результат случайного совпадения факторов, а не признак устойчивого роста, констатировал за несколько дней до того министр Максим Орешкин. Все это мы уже слышали – но не от премьера и министра.

Может показаться, что все они в курсе некомплиментарных для власти результатов недавнего опроса «Левада-центра»: доля россиян, считающих, что руководители государства и высшие чиновники всегда, практически всегда или по большей части говорят неправду, впервые с 2010 г. перевалила за 50%, причем больше всего, с 9% в ноябре 2017 г. до 16% в ноябре 2018 г., выросла доля считающих, что власти врут им всегда. Не факт, что все они смогут на пальцах объяснить, в чем вранье и как дела обстоят на самом деле, но общее ощущение оторванности власти от реальности, нутром ощущаемое живущими в России, такие результаты отражают наглядно. Услышат ли они новые, звучащие куда как правдоподобнее слова начальства, оценят ли их прямоту и правду? Необязательно: скептическое отношение к словам руководства сформировалось не вчера и теперь откровения вполне могут быть приняты за издевку. Но вы все-таки держитесь!