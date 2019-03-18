Как Олег Дерипаска всех удивил
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Если бы об этом сообщило не Bloomberg, я бы подумала, что это пранк. 15 марта, в пятницу вечером, телефон внезапно разорвался от оповещений: Олег Дерипаска подал в суд на минфин США, министра финансов США Стивена Мнучина и хочет в судебном порядке оспорить включение его в санкционный список. Честно говоря, к тому моменту я была уверена, что все, что могло произойти с Дерипаской и его бизнесом, уже произошло. После первого шока я была вынуждена признать свою несостоятельность как прогнозиста: я была убеждена, что громких происшествий вокруг Дерипаски ждать не стоит, потому что он, как мне тогда казалось, едва ли захочет привлекать к себе дополнительное внимание, оберегая собственных детищ – En+ и UC Rusal (вдруг их внесут еще в какой-нибудь список).
В общем, что бы мне ни казалось, Олег Владимирович Дерипаска будет судиться в США против США, потому что сил терпеть их необъективную и политизированную истерику больше нет. Про истерику это не я выдумала, так в иске написано.
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