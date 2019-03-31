От редакции

Зачем Facebook усиление госрегулирования

Предложение Марка Цукерберга к нацрегуляторам выработать единые мировые правила интернета едва ли осуществимо

Основатель Facebook предложил делегировать часть ответственности за разработку глобальных правил для интернета национальным правительствам и регуляторам, но едва ли они договорятся – заявление Марка Цукерберга скорее про политику, чем про IT-правила.

В опубликованном 30 марта сообщении Цукерберг, не обращаясь ни к кому конкретно, предложил национальным правительствам и регуляторам занять более активную позицию в разработке единых глобальных правил, которых не хватает интернет-гигантам типа Facebook. В первую очередь, по мнению Цукерберга, необходимо обновление правил в четырех областях: борьбе с вредоносным контентом, обеспечении честных выборов, конфиденциальности и переносимости данных. Компания, по всей видимости, имеет в виду в первую очередь основные для нее рынки – ЕС, США и Китай, рассуждает директор центра IT-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаил Брауде-Золотарев, и Facebook хотел бы появления не только унифицированных, но и в целом более четких правил игры.

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