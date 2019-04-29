От редакции
Статья опубликована в № 4806 от 30.04.2019 под заголовком: Засекретить от Навального

Засекретить от Навального

Росгвардия обосновывает свое желание получить право проводить закупки в закрытом режиме соображениями общественной безопасности, но она как раз требует большей, а не меньшей открытости и прозрачности

Попытки силовых структур засекретить свои закупки во многом вызваны стремлением закрыть ведомственные расходы от независимого гражданского контроля и воспрепятствовать расследованиям эффективности трат при заключении контрактов для нужд обороны и безопасности.

Росгвардия хочет получить право закупать необходимые ей предметы вооружения, военного снаряжения и снабжения в закрытом режиме, без проведения публичных торгов. Предложение внести соответствующие поправки в ст. 84 закона «О контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» опубликовано на портале regulation.gov.ru, сроки обсуждения почти полностью перекрываются майскими праздниками – с 25 апреля по 9 мая.

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