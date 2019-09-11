От редакции
Статья опубликована в № 4896 от 11.09.2019 под заголовком: Невидимый депутат

Кто такой депутат Александр Соловьев

История избрания никому не известного человека депутатом Мосгордумы кажется комическим прецедентом, но в действительности к невидимкам во власти нам не привыкать

Многие победители российских выборов разных уровней на поверку оказываются политическими химерами и чисто виртуальными созданиями, но, кажется, никогда еще этот факт не подтверждался так наглядно, как в Москве: депутатом городской думы стал человек, которого в буквальном смысле слова никто не знает. В этом абсурдном сюжете можно разглядеть черты большого реалистического полотна российской политической жизни, а это уже не так смешно.

Александр Сергеевич Соловьев, кандидат от «Справедливой России», выиграл выборы в 3-м округе на северо-западе Москвы, получив больше 13 500 голосов, – он на 800 голосов обошел кандидата власти, самовыдвиженку Сабину Цветкову. На предвыборной странице Цветковой в разделе «Предвыборная программа» пусто – но программы нет и у Александра Сергеевича. Он не вел кампании, не встречался с избирателями, его агитация не захламляла почтовые ящики. Что и неудивительно: Александр Сергеевич Соловьев играл на этих выборах роль спойлера, должен был отбирать голоса у тезки, Александра Юрьевича Соловьева из «Открытой России». Но тот не был зарегистрирован, как и многие другие оппозиционеры, – из-за надуманных претензий к подписям.

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