Статья опубликована в № 4936 от 07.11.2019 под заголовком: Миллиард рублей за реформу
Реформа на миллиард рублей и 350 тонн бумаги
Социолог Кирилл Титаев о цене непродуманности и невнимательности нормотворчества на примере вывода из оборота бланков строгой отчетности
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Андрей Гордеев / Ведомости
Если вы были в командировке после 1 июля 2019 г., то могли заметить изменение правил требования к документам, подтверждающим фактически понесенные работником затраты.
Говоря простым языком, окончательно выводятся из оборота так называемые бланки строгой отчетности (БСО). Используя их, организация могла работать без кассового аппарата, а теперь к ним предъявляются все те же требования, что и к кассовому чеку. На любую продажу должен выдаваться документ с QR-кодом, подтверждающим, что информация прошла через оператора фискальных данных.
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