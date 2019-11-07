Реформа на миллиард рублей и 350 тонн бумаги

Социолог Кирилл Титаев о цене непродуманности и невнимательности нормотворчества на примере вывода из оборота бланков строгой отчетности

Статья опубликована в № 4936 от 07.11.2019 под заголовком: Миллиард рублей за реформу

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Андрей Гордеев / Ведомости

Если вы были в командировке после 1 июля 2019 г., то могли заметить изменение правил требования к документам, подтверждающим фактически понесенные работником затраты.

Говоря простым языком, окончательно выводятся из оборота так называемые бланки строгой отчетности (БСО). Используя их, организация могла работать без кассового аппарата, а теперь к ним предъявляются все те же требования, что и к кассовому чеку. На любую продажу должен выдаваться документ с QR-кодом, подтверждающим, что информация прошла через оператора фискальных данных.