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Статья опубликована в № 4936 от 07.11.2019 под заголовком: Миллиард рублей за реформу

Реформа на миллиард рублей и 350 тонн бумаги

Социолог Кирилл Титаев о цене непродуманности и невнимательности нормотворчества на примере вывода из оборота бланков строгой отчетности

Если вы были в командировке после 1 июля 2019 г., то могли заметить изменение правил требования к документам, подтверждающим фактически понесенные работником затраты.

Говоря простым языком, окончательно выводятся из оборота так называемые бланки строгой отчетности (БСО). Используя их, организация могла работать без кассового аппарата, а теперь к ним предъявляются все те же требования, что и к кассовому чеку. На любую продажу должен выдаваться документ с QR-кодом, подтверждающим, что информация прошла через оператора фискальных данных.

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Комментарии
a.mikhaylov888
08:14 07.11.2019
Суть статьи верная, но примеры явно неудачные, особенно с чеками. Почему именно треть поездок - по работе? Большинство чеков электронные или в виде сканов, никто их не сравнивает детально с оригиналами.
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