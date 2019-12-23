Можно ли было выиграть войну в Афганистане

Несмотря на готовность исполнить приказ, спецназ нужно было как-то мотивировать, ведь предстояло устранить лидера дружественного государства. Как вспоминает в своей книге «Трагедия и доблесть Афгана» генерал Александр Ляховский, «личному составу спецподразделений разъясняли, что Амин повинен в массовых репрессиях, по его приказу убивают тысячи ни в чем не повинных людей, он предал дело Апрельской революции, вступил в сговор с ЦРУ США и т. д. Правда, эту версию мало кто из солдат и офицеров воспринимал. «Тогда зачем Амин пригласил наши войска, а не американцев?» – резонно спрашивали они. Но приказ есть приказ, его надо выполнять. И спецназовцы готовились к бою».