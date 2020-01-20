Как Alphabet стала четвертой компанией с капитализацией $1 трлн

Капитализация Alphabet, больше известной как материнская компания интернет-гиганта Google, впервые превысила $1 трлн. Это лишь четвертая компания в мире, которую так высоко оценили инвесторы. Первой в августе 2018 г. стала Apple, позже – Microsoft. Год назад почти дошел до желанного триллиона Amazon, но немного не дотянул, потерял капитализацию, которая с тех пор так и не достигла триллиона.