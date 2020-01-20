Как Alphabet стала четвертой компанией с капитализацией $1 трлн
Такой результат — это прежде всего вера инвесторов в будущий рост бизнеса
Капитализация Alphabet, больше известной как материнская компания интернет-гиганта Google, впервые превысила $1 трлн. Это лишь четвертая компания в мире, которую так высоко оценили инвесторы. Первой в августе 2018 г. стала Apple, позже – Microsoft. Год назад почти дошел до желанного триллиона Amazon, но немного не дотянул, потерял капитализацию, которая с тех пор так и не достигла триллиона.
В декабре 2019 г. технократов в клубе компаний-триллионеров разбавил и представитель совершенно традиционной экономики – нефтяная компания Saudi Aramco. Это единственный не американский член клуба и самая дорогая компания в мире сейчас – ее капитализация превышает $1,8 трлн.
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