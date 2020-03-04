К чему приводят свободные выборы в РСФСР
Переход к выборам на альтернативной основе без предварительного отсеивания нежелательных кандидатов привел в РСФСР 30 лет назад, в марте 1990 г., к радикальному обновлению советов всех уровней и победе демократических сил в крупных городах. Возможно, этот опыт пугает нынешнюю власть, сконструировавшую сложную систему фильтров недопуска к выборам.
Первые элементы свободных выборов в СССР появились в 1989 г.: в одномандатных округах можно было выдвинуть более одного кандидата, было разрешено их выдвижение на территориальных собраниях избирателей и самовыдвижение, а также агитация за и против кандидатов, присутствие их доверенных лиц на заседаниях избиркомов. Однако КПСС сохранила фильтры, чтобы обеспечить себе преимущество: треть мест на съезде народных депутатов СССР получили представители партии, профсоюзов, творческих и профессиональных объединений. Окружные предвыборные собрания могли отклонить нежелательных альтернативных кандидатов.