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К чему приводят свободные выборы в РСФСР

30 лет назад выборы без фильтров привели к радикальному обновлению советов всех уровней и победе демократических сил в крупных городах
Павел Аптекарь
Переход к выборам на альтернативной основе без предварительного отсеивания нежелательных кандидатов привел в РСФСР 30 в марте 1990 г., к радикальному обновлению советов всех уровней /TASS

Переход к выборам на альтернативной основе без предварительного отсеивания нежелательных кандидатов привел в РСФСР 30 лет назад, в марте 1990 г., к радикальному обновлению советов всех уровней и победе демократических сил в крупных городах. Возможно, этот опыт пугает нынешнюю власть, сконструировавшую сложную систему фильтров недопуска к выборам.

Первые элементы свободных выборов в СССР появились в 1989 г.: в одномандатных округах можно было выдвинуть более одного кандидата, было разрешено их выдвижение на территориальных собраниях избирателей и самовыдвижение, а также агитация за и против кандидатов, присутствие их доверенных лиц на заседаниях избиркомов. Однако КПСС сохранила фильтры, чтобы обеспечить себе преимущество: треть мест на съезде народных депутатов СССР получили представители партии, профсоюзов, творческих и профессиональных объединений. Окружные предвыборные собрания могли отклонить нежелательных альтернативных кандидатов.

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