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Замаскированные доходы

Утопический сценарий пополнения бюджетов Москвы и России
Вячеслав Гриб Юрий Соловей
АГН «Москва»

Постепенно смягчается режим самоизоляции, в Москве уже можно гулять – правда, строго по графику, а в Московской области и вовсе отменены пропуска, гуляй – не хочу. Но просто так гулять не получится – нужны маски. И даже больше того, подмосковный губернатор Андрей Воробьев заявил: «Мы ужесточаем масочный режим и вводим штраф за то, что человек появляется без маски». В Москве-то это уже давно так: маска и перчатки в магазинах, торговых центрах, а также при поездках в общественном транспорте и в такси обязательны. А в Санкт-Петербурге обязательно ношение масок и перчаток во всех общественных местах.

А в марте, когда Сергей Собянин был назначен первым зампредом общероссийского координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, московские власти приобрели крупнейшего производителя медицинских масок в России – ООО «КИТ», имеющего производственные площадки в Москве и Владимире и сейчас планомерно увеличивающего производство масок с 1 млн до 3 млн штук в день. Итак: как административный орган, московское правительство велит всем носить маски на улице. А как хозяйствующий субъект – производит эти маски. Обеспечивает и спрос, и предложение. Вендинговые автоматы в метро вот появились.

По заявлениям чиновников, сейчас Москве нужно около 4 млн масок в день. После отмены режима самоизоляции, что ожидается примерно 15 июня, спрос на маски вырастет – иначе как выйдет на улицы 12,5-миллионное население Москвы?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных