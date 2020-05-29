Замаскированные доходы

Постепенно смягчается режим самоизоляции, в Москве уже можно гулять – правда, строго по графику, а в Московской области и вовсе отменены пропуска, гуляй – не хочу. Но просто так гулять не получится – нужны маски. И даже больше того, подмосковный губернатор Андрей Воробьев заявил: «Мы ужесточаем масочный режим и вводим штраф за то, что человек появляется без маски». В Москве-то это уже давно так: маска и перчатки в магазинах, торговых центрах, а также при поездках в общественном транспорте и в такси обязательны. А в Санкт-Петербурге обязательно ношение масок и перчаток во всех общественных местах.