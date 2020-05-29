Замаскированные доходы

Замаскированные доходыУтопический сценарий пополнения бюджетов Москвы и России
Постепенно смягчается режим самоизоляции, в Москве уже можно гулять – правда, строго по графику, а в Московской области и вовсе отменены пропуска, гуляй – не хочу. Но просто так гулять не получится – нужны маски. И даже больше того, подмосковный губернатор Андрей Воробьев заявил: «Мы ужесточаем масочный режим и вводим штраф за то, что человек появляется без маски». В Москве-то это уже давно так: маска и перчатки в магазинах, торговых центрах, а также при поездках в общественном транспорте и в такси обязательны. А в Санкт-Петербурге обязательно ношение масок и перчаток во всех общественных местах.
А в марте, когда Сергей Собянин был назначен первым зампредом общероссийского координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, московские власти приобрели крупнейшего производителя медицинских масок в России – ООО «КИТ», имеющего производственные площадки в Москве и Владимире и сейчас планомерно увеличивающего производство масок с 1 млн до 3 млн штук в день. Итак: как административный орган, московское правительство велит всем носить маски на улице. А как хозяйствующий субъект – производит эти маски. Обеспечивает и спрос, и предложение. Вендинговые автоматы в метро вот появились.
По заявлениям чиновников, сейчас Москве нужно около 4 млн масок в день. После отмены режима самоизоляции, что ожидается примерно 15 июня, спрос на маски вырастет – иначе как выйдет на улицы 12,5-миллионное население Москвы?