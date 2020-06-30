Экзитпол ВЦИОМа подтверждает одобрение поправок к Конституции

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел экзитполы на выходах с 800 участков в 25 субъектах России, где люди голосовали по поправкам к Конституции. Интервьюеры ВЦИОМа предлагали гражданам, которые только что выразили на участках свое мнение по поводу поправок, анонимно ответить на вопрос, за или против они проголосовали. Опрос проводился четыре дня подряд – с 25 по 28 июня.