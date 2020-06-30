Экзитпол ВЦИОМа подтверждает одобрение поправок к Конституции

Экзитпол ВЦИОМа подтверждает одобрение поправок к КонституцииСоциологи в данном случае опрашивали тех, кто уже проголосовал
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел экзитполы на выходах с 800 участков в 25 субъектах России, где люди голосовали по поправкам к Конституции. Интервьюеры ВЦИОМа предлагали гражданам, которые только что выразили на участках свое мнение по поводу поправок, анонимно ответить на вопрос, за или против они проголосовали. Опрос проводился четыре дня подряд – с 25 по 28 июня.
По состоянию на 21.00 28 июня всего в опросе приняли участие 163 124 человека. На вопрос ВЦИОМа ответили 70,6% респондентов, отказались отвечать 29,4%. Среди тех, кто ответил, в поддержку поправок высказались 76%, против – 23,6%. То есть, судя по результатам экзитполов, люди голосуют «за». И таких втрое больше, чем тех, кто против.
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