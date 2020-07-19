Россия заняла первые места в Global Skills Index 2020

Здравый смысл и результаты других исследований подсказывают: этого не может быть, что-то здесь не так. В частности, в опубликованном в марте докладе функционирующего на базе МФТИ Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) по направлению «Искусственный интеллект» (а это важная в современном мире составная часть технологических навыков, которую учитывает и Coursera) говорится, что Россия сейчас находится только где-то в третьем десятке в мире по уровню развития индустрии искусственного интеллекта, хотя и имеет потенциал при определенных условиях войти в топ-10 стран. Исследование, на котором базируется этот доклад, российское, его авторам нет никакого смысла специально занижать наши показатели.