Танзания составила компанию Турции и Великобритании

Официальный представитель МИДа Мария Захарова в программе «Виттель. Реальность» объяснила это решение востребованностью Танзании у россиян: «Туристов было очень много. То количество людей, которое мы вывезли из Танзании, показывает, что это место очень популярное», – сказала она. МИДу виднее. Но вот статистика Пограничной службы ФСБ: в 2019 г. Танзанию посетило 6435 граждан России (причем 5118 из них отправились туда в IV квартале, тогда как в июле – сентябре страну посетило всего шесть человек: не сезон). Возможно, дело в том, что в Танзанию наши граждане чаще летают из других стран и поэтому не все попадают в статистику на российской границе. Однако как раз в прошлом году Россия запустила чартерные рейсы в эту страну, тем не менее согласно данным все той же Пограничной службы ФСБ пассажиропоток в Танзанию упал по сравнению с 2018 г. на 35%. То есть популярнее направление не стало.