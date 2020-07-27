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Танзания составила компанию Турции и Великобритании

Почему Россия поспешила возобновить авиасообщение именно с Танзанией
Юрий Кацман
Radu Sigheti / Reuters

1 августа Россия возобновит международное авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией, сообщил в минувшую пятницу премьер Михаил Мишустин (еще с 30 странами ведутся аналогичные переговоры). С Турцией и Великобританией все понятно. Появление Танзании в очень коротком пока списке стран, сообщение с которыми вновь откроется в первую очередь, неожиданно.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова в программе «Виттель. Реальность» объяснила это решение востребованностью Танзании у россиян: «Туристов было очень много. То количество людей, которое мы вывезли из Танзании, показывает, что это место очень популярное», – сказала она. МИДу виднее. Но вот статистика Пограничной службы ФСБ: в 2019 г. Танзанию посетило 6435 граждан России (причем 5118 из них отправились туда в IV квартале, тогда как в июле – сентябре страну посетило всего шесть человек: не сезон). Возможно, дело в том, что в Танзанию наши граждане чаще летают из других стран и поэтому не все попадают в статистику на российской границе. Однако как раз в прошлом году Россия запустила чартерные рейсы в эту страну, тем не менее согласно данным все той же Пограничной службы ФСБ пассажиропоток в Танзанию упал по сравнению с 2018 г. на 35%. То есть популярнее направление не стало.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных