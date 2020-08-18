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Золотое время цифровой трансформации

Как бизнес-конференции мигрируют в онлайн
Юрий Кацман

Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) совместно с НИУ ВШЭ и Microsoft в России провели опрос представителей российского бизнеса об их ожиданиях, связанных с последствиями пандемии COVID-19. Прежде всего – о том, как она меняет акценты процесса цифровой трансформации экономики, бизнеса и общества.

Результаты исследования в целом вполне предсказуемы. В частности, выяснилось, что 54% российских компаний – участниц опроса перешли на удаленку полностью или частично (при этом 17% считают, что часть сотрудников на ней и останется); 81% уверены, что события весны 2020 г. окажут серьезное влияние на бизнес-процессы предприятий в будущем; 47% полагают, что дистанционный формат работы станет одним из общепринятых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных