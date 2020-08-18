Золотое время цифровой трансформации

Результаты исследования в целом вполне предсказуемы. В частности, выяснилось, что 54% российских компаний – участниц опроса перешли на удаленку полностью или частично (при этом 17% считают, что часть сотрудников на ней и останется); 81% уверены, что события весны 2020 г. окажут серьезное влияние на бизнес-процессы предприятий в будущем; 47% полагают, что дистанционный формат работы станет одним из общепринятых.