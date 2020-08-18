Золотое время цифровой трансформации

Золотое время цифровой трансформацииКак бизнес-конференции мигрируют в онлайн
Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) совместно с НИУ ВШЭ и Microsoft в России провели опрос представителей российского бизнеса об их ожиданиях, связанных с последствиями пандемии COVID-19. Прежде всего – о том, как она меняет акценты процесса цифровой трансформации экономики, бизнеса и общества.
Результаты исследования в целом вполне предсказуемы. В частности, выяснилось, что 54% российских компаний – участниц опроса перешли на удаленку полностью или частично (при этом 17% считают, что часть сотрудников на ней и останется); 81% уверены, что события весны 2020 г. окажут серьезное влияние на бизнес-процессы предприятий в будущем; 47% полагают, что дистанционный формат работы станет одним из общепринятых.
Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области