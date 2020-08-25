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Набор высоты

Как авиакомпании будут восстанавливать полетные программы
Юрий Спекторов , руководитель московского офиса Bain & Company
Андрей Гордеев / Ведомости

Авиакомпании ждет беспрецедентно сложный период – объем работы на текущий год растянулся бы в «мирное» время лет на пять. Перевозчики уже вступили в первую фазу возобновления операций и начали частичный перезапуск рейсов. На этом этапе будет задействовано 20–70% «воздушных провозных емкостей», и продлится он не менее 12–18 месяцев, после чего можно говорить о переходе к устойчивому режиму полетов (более 70% емкостей).

Для повышения скорости принятия решений целесообразно создать три управляющих штаба – коммерческий, производственный и штаб по управлению ресурсами и сотрудничеству с госорганами. Координировать их деятельность и перераспределять ресурсы будет проектный офис.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных