Набор высоты

Набор высотыКак авиакомпании будут восстанавливать полетные программы
Авиакомпании ждет беспрецедентно сложный период – объем работы на текущий год растянулся бы в «мирное» время лет на пять. Перевозчики уже вступили в первую фазу возобновления операций и начали частичный перезапуск рейсов. На этом этапе будет задействовано 20–70% «воздушных провозных емкостей», и продлится он не менее 12–18 месяцев, после чего можно говорить о переходе к устойчивому режиму полетов (более 70% емкостей).
Для повышения скорости принятия решений целесообразно создать три управляющих штаба – коммерческий, производственный и штаб по управлению ресурсами и сотрудничеству с госорганами. Координировать их деятельность и перераспределять ресурсы будет проектный офис.
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