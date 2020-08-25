Набор высоты

Авиакомпании ждет беспрецедентно сложный период – объем работы на текущий год растянулся бы в «мирное» время лет на пять. Перевозчики уже вступили в первую фазу возобновления операций и начали частичный перезапуск рейсов. На этом этапе будет задействовано 20–70% «воздушных провозных емкостей», и продлится он не менее 12–18 месяцев, после чего можно говорить о переходе к устойчивому режиму полетов (более 70% емкостей).