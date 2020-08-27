На войне Трампа с Huawei зарабатывает Xiaomi

Чистая прибыль Xiaomi во II квартале 2020 г. выросла на 129,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 108% по сравнению с предыдущим кварталом – до $650 млн. Доход вырос на 3,1% до $7,7 млрд, что на $300 млн выше ожиданий аналитиков. Продажи Xiaomi за рубежом вернулись на уровень до начала пандемии, причем в странах Европы они выросли во II квартале на 64,9%. По данным консалтингового агентства Canalys, в Европе Xiaomi вышла на третье место по продажам смартфонов, сместив с него своего основного конкурента – китайскую Huawei. Рост продаж во II квартале позволил Xiaomi второй раз подряд занять первое место по продажам в Испании, подняться на вторую строчку во Франции и на четвертую – в Германии и Италии. В Восточной Европе компания стала лидером на рынках Украины и Польши с долями рынка в 37,1 и 27,5% соответственно.