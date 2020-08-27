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На войне Трампа с Huawei зарабатывает Xiaomi

Прибыль Xiaomi выросла вдвое
Илья Виноградов
Xiaomi – компания недели /Xiaomi

Война администрации Дональда Трампа с Китаем порой напоминает известную фольклорную битву Добрыни Никитича со Змеем Горынычем. Едва от змея отлетает одна голова, как на ее месте вырастает другая. Едва в результате действий США был нанесен болезненный удар по Huawei, как ее место заняла другая китайская компания – Xiaomi.

Чистая прибыль Xiaomi во II квартале 2020 г. выросла на 129,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 108% по сравнению с предыдущим кварталом – до $650 млн. Доход вырос на 3,1% до $7,7 млрд, что на $300 млн выше ожиданий аналитиков. Продажи Xiaomi за рубежом вернулись на уровень до начала пандемии, причем в странах Европы они выросли во II квартале на 64,9%. По данным консалтингового агентства Canalys, в Европе Xiaomi вышла на третье место по продажам смартфонов, сместив с него своего основного конкурента – китайскую Huawei. Рост продаж во II квартале позволил Xiaomi второй раз подряд занять первое место по продажам в Испании, подняться на вторую строчку во Франции и на четвертую – в Германии и Италии. В Восточной Европе компания стала лидером на рынках Украины и Польши с долями рынка в 37,1 и 27,5% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных